دعاء سهيل تكشف آخر طرق إنقاص الوزن

كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، عن أفضل الطرق لـ إنقاص الوزن بشكل آمن وبلا أي مشاكل على الصحة.

وأضافت دعاء سهيل، في حوار الإعلامية رنا عرفة والإعلامي ممدوح الشناوي ببرنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” لتعود الطفل على سلوكيات صحية معينة، موضحة أن دور الأم مهم جدا فى ذلك السياق، لأنها ستستمر معه على مدار حياته، في الابتعاد عن الوجبات السريعة والمعجنات.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة دعاء سهيل، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.



وأضافت أن الأكل متعة عند الكثير، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.



وأوضحت، أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفعالة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.

وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وأخرى تعاني من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

في سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية، إنها تعتمد على التخسيس الأون لاين، لأنها تحتاج إلى مجموعة من المعلومات فقط حتى تتعرف على حالة المريض الذى يحتاج إلى التخسيس.

وأضافت سهيل، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها صاحبة فريق له رسالة ومصداقية، لافتة إلى أن الموضوع غير سحرى وإنما عبارة عن مجموعة أسئلة من خلالها يمكن التعرف على الطريقة الأنسب لها بدون حرمان.

وتابعت أن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكميات أقل، موضحة أن علم التغذية علم كبير، وأنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".



ولفتت إلى أن خفض الشهية قد لا يصلح لخفض الوزن بمفرده في بعض الحالات، ولكن هناك إمكانية لتناول بعض المواد التي تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.