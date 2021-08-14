أخصائية تغذية توضح أفضل الطرق لتخفيف وزن الجسم

قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائية تغذية علاجية، إنه من المفترض ألا يكون هناك يوم مفتوح لتناول الوجبات المليئة بالدهون والسكريات مع تطبيق نظام غذائي صحي وذلك كأسلوب لتخفيف وزن الجسم.

أضافت نهال حافظ في حوارها في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد اتباع نظام غذائي صحي لمدة طويلة من الممكن أن يتم تناول وجبة مفتوحة فقط وليس وجبات يوم بالكامل".

وتابعت نهال حافظ:" من المفترض أن يتعود من يتبع نظام صحي غذائي على عدم تواجد يوم مفتوح لتناول الأطعمة المحببة له ".

أكملت نهال حافظ :" بعد كورس مكثف لفترة طويلة من الممكن أن يتناول الفرد وجبة مفتوحة فقط غنية بالدهون كي يتم تحفيز الجسم على فقدان الوزن ".

كورسات التخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية إنها يوجد العديد من كورسات التخسيس لديها في المنظومة، وذلك ليتم النجاح فى جميع الحالات، منوهة إلى أن يوجد العديد من الحالات التى تأتى للمنظومة بأسباب سمنة مختلفة، وبالتالى يجب أن يوجد العديد من الكورسات التى تناسب كل حالة.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن تعتمد على غلق شهية مريض السمنة، بحيث يرفض الشخص نفسه تناول الطعام، مضيفة أنها تغير العقاقير التي تعطيها للمريض لغلق شهيته شهريا حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار.

أكدت أن غلق شهية مريض السمنة تجعله يعتاد على عدم تناول الطعام ومن ثم يحدث ثبات للوزن، ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن المريض عندما يفقد الوزن سيحرص هو نفسه على عدم تناول الطعام.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، أن علم التغذية علم واسع، لافتة إلى أنها مدركة جيدا لطبيعة الشعب المصري، وأن الممنوع مرغوب، معلقة: "كلمة ممنوع بضايق.. مفيش حد هيفضل محروم طول حياته".