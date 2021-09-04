برج العذراء... لو من مواليد 4 سبتمبر اعرف نصيحة الأبراج لك

برج العذراء واحد من مواليد الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 4 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.









شخصية اليوم فى علم الفلك

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 4 سبتمبر فإن ذلك يعنى أنك محب للتميز ولديك بصيرة، وفى نفس الوقت لديك روح حذر، وتميل للانطواء على ذاتك، وتعرف كيف تحمى نفسك، وتستطيع أن تتطور بصورة منتظمة.





نصيحة

وتقدم خبيرة الأبراج، نصيحة فلكية لمولود يوم 4 سبتمبر تقول له فيها، إنك فى هذا العام تشعر فى كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وتجد صعوبة فى تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، وعليك الحفاظ على اتزانك النفسى وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

توقعات برج العذراء لهذا الأسبوع

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



قد يصعب عليك الصبر والانتظار هذا الاسبوع وربما تتقدم بطلب ولا يستعجل الطرف الآخر الرد عليه. تعمل وسط جو متشنج وغاضب، وتبدو مهووساً بقضية تعاني بعض الالتباس أو الغموض يتعلق الأمر أيضاً بتأخير في البدء بعمل أو سفر يؤجل حاصر هذه المعاكسات بليونتك وصبرك. تموجات كثيرة وأعمال ومفاوضات وبعض التقلبات والمفاجآت. قد تعاني من بعض الاخطاء الحسابية والمهنية قد تمر بفترة من القلق وإعادة النظر ببعض الارتباطات . تصطدم ربما بسلطة معينة وتعيش انفعالات كثيرة، وانتبه لصحتك وسلامتك ، كما لسلامة المقربين قد يظهر خصوم لك وأعداء جدد، يودون مبارزتك وإظهار تفوقهم عليك.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يعاود كوكب الزهرة سيره الامامي ، ويسهل بعض الاتصالات الشخصية والعائلية والعاطفية تزداد نجوميتك إشراقاً، وتبدو في مزاج رومنسي يلفت إليك الأنظار قد تصحح اعتباراً من هذا الوقت ، مشروعاً ما أو تعبر عن قدرة الخلق والابداع عندك بعد فترة من الاحتجاب تبدو مطمئناً لسير عملياتك العاطفية. تتفاهم مع الحبيب والشريك على أمور شتى، وتتخطى المشاكل السابقة. تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتتاح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة. تلتقي الأصدقاء القدامى والجدد، وإذا كنت عازباً فقد تذهب لمواعيد غرامية حلوة.