يقلد المشاهير ومشايخ القرآن.. سيد موهبة من العيار الثقيل.. فيديو

موهبة من نوع خاص، سيد عبد الجواد يبدع في تقليد أصوات المشاهير من نجوم الفن بدرجة من الإحترافية، لا تستطيع أن تفرق صوته عنهم في أي شيء، ويشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته المضحكة.

سيد عبد الجواد، شاب في مقتبل العمر، يعيش بكفر الدوار، يمتلك موهبة خاصة، أثقلها بالتدريب، يقلد أصوات المشاهير، مثل: محمد رمضان والسادات وأطاطا واللمبي وغيرهم من الفنانين.

يجمعه شبه كبير بالفنان محمد رمضان، ويلقبه أهالي منطقته ب "محمد رمضان الغلابة"، يستطيع أن يجمع بين تقليد صوته وحركاته الجسدية بدقة كبيرة، تجعله الأقرب في الشبه إليه.

ولم يقتصر الأمر على تقليد نجوم الفن فقط، بل يجمع أيضاً بموهبته في تقليد معلقين مباريات كرة القدم، ومشايخ وقراء القرآن الكريم، الأمر الذي حمس متابعيه لسماع فيديوهات أكثر له.

وأوضح سيد لعدسة صدى البلد، أنه بدأ يكتشف موهبته في التقليد من عمر ال١٤ عاما، واثقلها بالخبرة والتدريب، وكان العامل الأساسي هو مشاهدة الشخصيات بتركيز عبر موقع اليوتيوب، ومتابعة حركاته وتفاصيله في أدق صورة.

وأشاد الفنان محمد رمضان بموهبته، من خلال مشاركة مقطع فيديو له وهو يقلده عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي، وكان ذلك دعم ودافع قوي له على الاستمرار.

وتابع سيد، أن أسعد لحظات حياته تتمثل في قراءة تعليقات الجمهور حول موهبته وتقديره بكلمات تشجعه وتمثل له حافز كبير، ومن أبرزهم ردود فعل الناس الاشادة بموهبته في تلاوته للقرآن الكريم بخشوع بأصوات مشاهير المشايخ مثل: ناصر القطامي، وماهر المعيقلي.

ويسعى سيد لاثقال موهبته وتقديم فيديوهات لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي تفيدهم، ويحاول أن يجتهد لتقديم محتوى هادف، ويعتبر موهبته سلاح ذو حدين عليه أن يستخدمها فيما هو نافع.