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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار بأكاديمية ناصر: تدريبات النجم الساطع 2021 هدفها رفع كفاءة المقاتل المصري

مستشار بأكاديمية
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء محمد الشهاوي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الدول ذات الثقل العسكري الكبير تشارك في هذا التدريب مع الاستفادة من خبراتها السابقة في الحروب التقليدية السابقة ، وخبراتها الحالية في الحروب غير النمطية ضد الجماعات الإرهابية.

 

وأضاف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وجومانا ماهر، أن  تدريبات النجم الساطع كل عامين يحمل دلالات مختلفة، حيث شاركت 20 دولة مع مصر في تلك التدريبات، مشيرًا إلى أن مصر تشارك فيها مع عدد من دول العالم ذات الثقل الكبير على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 

 

 وأردف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن توحيد 21 دولة على نفس الأرض لخوض تدريب عسكري يعكس أن مصر دولة قوية تنتهج دبلوماسية عسكرية لتجميع هذه الدول في تدريبات مشتركة في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن أخر تدريبات للنجم الساطع كانت في عام 2018 وكان من المقرر تنفيذها مرة أخرى في عام 2020م، لكن جرى تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن ثم فإنها تعقد في هذا العام، ولكن تدريبات النجم الساطع 2021  خصصت لرفع كفاءة المقاتل المصري.

 

وأكمل مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن هناك أكثر من رسالة لهذا التدريب، الاولى طمأنة الشعب المصري بشأن كفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، والثانية هي رسالة ردع لكل من تسول له المساس بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الموجودة، ورسالة ثالثة على التوافق بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الدول.

 

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن التدريب ينفذ في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة 18 ألف فدان، لتحقيق الفائدة وتوفير مناطق وميادين للتدريب والدعم الإداري واللوجستي، لأن الاستفادة من التدريب ليس قتال فقط فهناك صيانة أسلحة ومعدات القوات البحرية والجوية أيضًا.

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية الجماعات الارهابية فيروس كورونا الولايات المتحدة روسيا الإرهاب

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