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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو:السيسي:نحتاج اتفاقا قانونيا ملزما بشأن النهضة..رسالة خاصة لمصابي كورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة وعلى رأسها .. 

السيسي: ناقشت مع الرئيس القبرصي سبل توحيد الجهود الدولية لدعم غزة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس قبرص تناولت الحديث عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

السيسي: نحتاج الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التوصل إلى حل عادل فيما يخص أزمة سد النهضة، والتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

السيسي: تشكيل لجنة حكومية عليا لمتابعة مسارات العمل الثنائي مع قبرص
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن تشكيل لجنة حكومية عليا بين مصر وقبرص ، وذلك لمتابعة مسارات العمل الثنائي بين البلدين ، مضيفا : " نهدف لتحقيق التكامل على المستوى الإقليمي " .

أشرف عقبة: السيطرة على فيروس كورونا يمكن في حالة واحدة
قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ظهور تحورات وسلالات جديدة من فيروس كورونا أمر متوقع للغاية، ولهذا يجب على الكل الحصول على لقاح كورونا، لوقف تلك التحورات.

توقف إفراز هذا الهرمون.. استشارى نفسي يحذر من إدمان السوشيال ميديا
قال الدكتور هشام رامى ، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس ، إن الجهاز العصبى والمخ قادرين على التكيف مع كافة الظروف الاجتماعية وليس الانحصار فقط داخل دائرة التواصل الاجتماعى .

أبرزها التدخين.. أسباب الضعف الجنسي وتأثيره على الحياة الزوجية
قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.


رئيس أقسام المناعة يوجه رسالة خاصة لمن أصيب بكورونا
قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا تساعد الجسم على إنتاج أجسام مضادة، منوها إلى ان الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة بكورونا غير كافية لمنع الإصابة مرة أخرى، خاصة في ظل التحورات المستمرة.

 

هددت مراتى.. تامر أمين: كنت متخلف وربنا علمنى الدرس
قال الإعلامى تامر أمين ، إنه قام بإنجاب بنتين وكان يرغب فى إنجاب الثالثة أيضا معقبا " كنت زمان عايز ولد قبل ما ربنا يرزقنى بالبنتين " .


أول الجمهورية من ذوي الهمم في الكاراتيه: بقول للي عنده إعاقة العب رياضة دي مش مشكلة
عرض برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن البطل الرياضي أحمد محمد عبد الله  ، من ذوي الهمم


أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة
كشفت منار غنيم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، موضحة "شهر سبتمبر سيشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة مقارنة بالشهر الماضي"

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس قبرص فيروس كورونا سد النهضة الذكورة والعقم اخبار التوك شو

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