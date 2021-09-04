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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غنيم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، موضحة "شهر سبتمبر سيشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة مقارنة بالشهر الماضي"، مؤكدا “محافظة القاهرة تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية”.


وأضافت "غنيم"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن طقس الغد سيشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة مقارنة بـ اليوم، مشيرة إلى أن الشعور بارتفاع الحرارة مستمر نتيجة نسب الرطوبة.
 
وأشارت إلى أن الأيام القادمة ستشهد نشاطا واضحا للرياح، منوهة بأن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستكون معتدلة ومناسبة.


وفيما يخص محافظات الصعيد، فأوضحت أن درجات الحرارة مازالت مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية، لافتة إلى أن طقس الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

 

وكشفت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على محافظات البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، مشددة على أن الأمطار لن تكون عائقا للأعمال اليومية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات الصعيد هيئة الأرصاد اخبار التوك شو

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