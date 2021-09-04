السيسي: ناقشت مع الرئيس القبرصي سبل توحيد الجهود الدولية لدعم غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس قبرص تناولت الحديث عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أنه جارٍ العمل على عودة الطرفين الإسرئيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتابع الرئيس أنه تم إجراء مباحثات مثمرة شهدت تقاربًا ملحوظًا لوجهات النظر حول القضايا المشتركة، مشددا على أهمية التنسيق السياسي بين مصر وقبرص واليونان.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللجنة العليا الحكومية، والتى تعقد لأول مرة على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة الجوانب المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني، والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري، والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.