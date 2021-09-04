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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تنسيق الأزهر 2021 .. أعداد المسجلين للرغبات وعناوين المقرات المخصصة لهم

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون تنسيق الأزهر، أن عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات في تنسيق الأزهر 2021 بلغ حتى هذه اللحظة ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة، في تنسيق الأزهر 2021.

وقال مستشار رئيس جامعة الأزهر، في تصريح لصدى البلد، إن طلاب الثانوية الأزهرية لهم حق تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2021، حتى غدا الأحد الموافق 5 سبتمبر ، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية من أي مكان، حيث تم فتح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2021 على البوابة من الخميس الماضي.

لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2021 من هنا

عناوين مكاتب تسجيل الرغبات إلكترونيا في جامعة الأزهر

وينشر موقع صدى البلد، عناوين ومقرات تنسيق جامعة الأزهر 2019 التابعة للجامعة والتى من الممكن للطلاب والطالبات أن يذهبوا إليها لتسجيل الرغبات فيها إلكترونيا في تنسيق الازهر 2021، هذا بالإضافة إلى أنهم يستطيعون تسجيل الرغبات من أي مكان وأي جهاز متاح له الدخول على شبكة الإنترنت دون الذهاب لهذه المقرات.

ويوجد المقر الأول لـ تنسيق الازهر 2021ويعتبر المكتب الرئيسي بالقاهرة ومقره وحدة النظم والمعلومات بكلية العلوم بجامعة الأزهر بمدينة نصر، والمشرف عليه الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني.

كما يوجد كذلك مكتب تنسيق الازهر 2019 بطنطا ومقره كلية الشريعة والقانون بطنطا ، بالإضافة إلى مكتب أسيوط ومقره الأمانة العامة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

اجراءات تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 

وبدأت بوابة الحكومة المصرية، اليوم باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ولمدة خمسة أيام، من خلال الخطوات التالية:

1 ـ التسجيل عبر الرابط اضغط هنا

2 ـ مطالعة دليل البنين والبنات ومعرفة شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للعامين الماضيين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والموجود في استمارة النجاح، ثم إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ يتاح لطلاب محافظتي سيناء شمالاً وجنوباً التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري".

5 ـ يتاح لطلاب محافظة البحر الأحمر، التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي".

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذه القائمة".

 

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