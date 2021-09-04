لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

ارسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا انذار رسمي وعاجل لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة أول أمس عن استضافتها له مع الاعلامى مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورغم ان العقوبة ما زالت سارية عليه ولم يتم الغائها عليه او تخفيفها الا ان الاعلامى عمرو اديب أعلن عبر برنامجه استضافته اليوم السبت الموافق 4/9/2021 للاعب شيكابالا وهو ما يثير المخاوف لاعتياد اللاعب على إثارة الجماهير وإثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك وهو ما قد يؤدى الى اثارة الفوضى فى الشارع الرياضى المصرى , لذلك يتحتم على ادارة قناة ام بى سى مصر الغاء ظهور اللاعب فورا درءا للفتنة الجماهيرية .