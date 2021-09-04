عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

عمرو أديب وشيكابلا
عمرو أديب وشيكابلا

ارسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا انذار رسمي وعاجل لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة أول أمس عن استضافتها له مع الاعلامى  مقدم برنامج الحكاية على القناة.

 وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورغم ان العقوبة ما زالت سارية عليه ولم يتم الغائها عليه او تخفيفها الا ان الاعلامى عمرو اديب أعلن عبر برنامجه استضافته اليوم السبت الموافق 4/9/2021 للاعب شيكابالا وهو ما يثير المخاوف لاعتياد اللاعب على إثارة الجماهير وإثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك وهو ما قد يؤدى الى اثارة الفوضى فى الشارع الرياضى المصرى , لذلك يتحتم على ادارة قناة ام بى سى مصر الغاء ظهور اللاعب فورا درءا للفتنة الجماهيرية .

قناة mbc شيكابالا حلقة شيكابالا الإعلامي عمرو أديب إنذار

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس

حبس شاب تحرش بسيدة فى مصر الجديدة

حبس شخص لسرقته مركبة توك توك بالإكراه بالخليفة

محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين لتزويرهم أوراق سفر..اليوم

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق الموسكي

حبس فتاة قتلت والدتها بالشوكة فى المرج

إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما في أحداث مسجد الفتح .. اليوم

حبس طبيبة تجميل مزيفة تسببت فى تشويه عدد من السيدات بمدينة نصر

ترشيحاتنا

السعر والمواصفات .. طرح هيونداي كريتا 2022 بالأسواق المصرية

نشاط مكثف لـ البحر الأحمر السينمائي بمهرجان فينيسيا

تنسيق الجامعات 2021 .. موعد بدء المرحلة الثالثة و تقليل الاغتراب للمرحلتين

ارتفاع الذهب جنيهين في أسبوع

بعد علمه بصورة محمد رمضان مع إسرائيلي.. الخطيب: نادم وأعتذر للجيش وللمصريين

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

طفل غافل والده واستولى على مفاتيح سيارته يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لضمان أمن المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ