صحي وغير مكلف .. الكشف عن نظام غذائي لبناء العضلات بسهولة

مالا يعرفه عدد كبير من الرياضيين أن هناك بعض الأطعمة الفعالة لبناء العضلات ويجب تناولها باستمرار حيث تعد مكملات غذائية طبيعية

ونعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد فى بناء العضلات وذلك وفقا لما جاء في موقع " Onlymyhealth" .





عجة البيض بالقمح

يستخدم فى هذه العجة القمح الكامل حيث يمكن أن يساعد البروتين والدهون الصحية والصوديوم الموجودة في البيض في تقليل الالتهاب من ناحية أخرى ، تحافظ ألياف القمح الكامل على مستويات السكر في الدم.

لبن الشوكولاتة

هذا المشروب البارد أكثر فائدة من الحليب العادي ومعظم المشروبات الرياضية، في الواقع ، إنه مليء بالبروتين 8 جرام - 11 جرام، وتحتاج إلى استهلاك ما لا يقل عن 500 مل من حليب الشوكولاتة بعد التمرين، كما يحتوي حليب الشوكولاتة على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء التدريب.

الزبادي الأخضر والفواكه

يساهم تناول الزبادي اليوناني والفواكه الطازجة المقطعة بعد التمرين في بناء العضلات وتقوية الجسم حيث يحتوي الكوب على حوالي 20 جرام من البروتين، قم بتناوله مع الفواكه المفيدة مثل الكيوي أو الأناناس و العنب البري .

دجاج مشوي مع خضار



يحتوي الدجاج على كميات جيدة من البروتين وهو إضافة صحية لوجبة التمرين ويفضل تناوله مع الخضار السوتية أو المشوي حيث يصبح متعدد الفوائد، ويمكنك تناوله مع الأرز البني والحصول على مزيج ممتاز من الكربوهيدرات والعناصر الغذائية في الوجبة.

الكينوا



تتكون الكينوا من عناصر غذائية عديدة حيث تحتوي على كميات عالية من البروتينات والكربوهيدرات وهو أفضل إضافة إلى طعامك بعد التمرين، فيحتوي كوب من الكينوا المطبوخة على حوالي 8 جرامات من البروتين و 40 جرامًا من الكربوهيدرات، يمكنك بسهولة تناول وعاء واحد من الكينوا المطبوخ البسيط أو السلطة .

الأفوكادو



يحتوى الأفوكادو على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين سي وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية ممتازة من البروتينات الضرورية لنمو وبناء العضلات.

مخفوق البروتين

تحتوي الأطعمة الخارقة بعد التمرين على نسبة عالية من البروتين لذلك ، يمكنك أيضًا صنع بروتين لذيذ ومغذي بعد التمرين بسهولة في المنزل، هناك العديد من مخفوقات البروتين بما في ذلك الموز وزبدة الفول السوداني ومخفوق البروتين الأخضر والخالي من الدهون ومخفوق التوت وهي خيارات ممتازة للتعافي واكتساب الطاقة بعد الرياضة.

سمك السلمون

يعمل تناول المزيد من البروتين بعد التمرين مع السلمون على بناء العضلات حيث يساعد محتوى البروتين العالي في إصلاح تلف ألياف العضلات، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر مثالية لدرء الأمراض وتخفيف التهاب العضلات بعد التمرين والمساعدة في إعادة تخزين الطاقة والحفاظ على الشعور بالشبع والامتلاء.

البطاطا الحلوة



تمتلك البطاطا الحلوة مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، فهى غنية بالكربوهيدرات والألياف، كما أنها تحتوى على فيتامين سي والبوتاسيوم وفيتامين أ وبناء العضلات.

الحمص

يعد الحمص من أكثر الأطعمة الصحية التي يجب تناولها بعد تمرين شاقة ويحتوى على قدر كبير من الكربوهيدرات والبروتينات النباتية، ويعمل على تزويد الجسم بالوقود وإدارة مستويات السكر في الدم مما يساهم فى بناء العضلات وتحسين كفاءة الجسم.