ممارسة التمارين الرياضية تساعد في الحماية من كورونا الشديدة

تساعد ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية على الشعور بنحو أفضل، ويمنع أو يبطئ العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب ، السرطان، والخرف.



أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضة والنشاط البدني المعتدل أسبوعيًا؛ حيث تشير دراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن النشاط الروتيني قد يساعد في حماية الأشخاص من الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 .



ويقي ممارسة التمارين الرياضية من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب والتي تعتبر نافذة الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، ولكن القليل من الدراسات حققت بشكل مباشر في قلة النشاط البدني كعامل خطر محتمل.





بينما يستمر جائحة فيروس كورونا COVID-19 في الانتشار في أجزاء من العالم، فإنه يتراجع ببطء في الولايات المتحدة. يوجد الآن ثلاثة لقاحات فيروس كورونا مصرح بها من قِبل إدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك لقاح للأطفال حتى سن 12 عامًا، إلا ان ممارسة الرياضة لها دور كبير في الوقاية من فيروس كورونا.



وقد وجد الأطباء، ان الأشخاص الغير نشطين باستمرار و يقومون بممارسة التمارين الرياضية هم معرضين لخطر دخول المستشفى في وحدة العناية المركزة ، و الوفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا



وأفادت العديد من الدراسات الحديثة، ان الذين يمارسون التمارين الرياضية لأكثر من 10 دقائق في الأسبوع قد يوفر لهم بعض الحماية ضد المرض الشديد أو الوفاة من فيروس كورونا COVID-19 - ولكن ليس بنفس القدر الذي حصل عليه أولئك الذين يمارسون 150 دقيقة كاملة بشكل يومي.



ويمكن لهذا السبب ان يصبح كافي لتشجيع وتعزيز النشاط البدني للجميع، وتوفير الحكومات للصالات الرياضية أو عضويات اللياقة البدنية، وإقامة ممرات للدراجات ومسارات المشي ووصول المشاة يجعل ممارسة التمارين الرياضية أسهل وأكثر أمانا.



وبالرغم من انه يساعد النشاط البدني المستمر على حمايتك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، إلا ان التطعيم يوفر حماية أكبر بكثير من الإصابة بالفيروس، لا فيمكن الحصول على اللقاح وممارسة التمارين جنبا إلى جنب ان يوفر حماية أكبر .