عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممارسة التمارين الرياضية تساعد في الحماية من كورونا الشديدة

أهمية ممارسة التمارين
أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا

تساعد ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية على الشعور بنحو أفضل، ويمنع أو يبطئ العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب ، السرطان، والخرف.
 

أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا

 

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضة والنشاط البدني المعتدل أسبوعيًا؛ حيث تشير دراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن النشاط الروتيني قد يساعد في حماية الأشخاص من الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 .

ويقي ممارسة التمارين الرياضية من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب والتي تعتبر نافذة الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، ولكن القليل من الدراسات حققت بشكل مباشر في قلة النشاط البدني كعامل خطر محتمل.
 

دراسة: ممارسة الرياضة في الصباح الباكر تحمي من أمراض القلب

دراسة : نوع من المكسرات يحميك من أمراض القلب


بينما يستمر جائحة فيروس كورونا COVID-19 في الانتشار في أجزاء من العالم، فإنه يتراجع ببطء في الولايات المتحدة. يوجد الآن ثلاثة لقاحات فيروس كورونا مصرح بها من قِبل إدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك لقاح للأطفال حتى سن 12 عامًا، إلا ان ممارسة الرياضة لها دور كبير في الوقاية من فيروس كورونا.

وقد وجد الأطباء، ان الأشخاص  الغير نشطين باستمرار و يقومون بممارسة التمارين الرياضية هم معرضين لخطر دخول المستشفى في وحدة العناية المركزة ، و الوفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19.

 

أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من فيروس كورونا


وأفادت العديد من الدراسات الحديثة، ان  الذين يمارسون التمارين الرياضية لأكثر من 10 دقائق في الأسبوع قد يوفر لهم بعض الحماية ضد المرض الشديد أو الوفاة من فيروس كورونا COVID-19 - ولكن ليس بنفس القدر الذي حصل عليه أولئك الذين يمارسون 150 دقيقة كاملة بشكل يومي.

ويمكن لهذا السبب ان يصبح كافي لتشجيع وتعزيز النشاط البدني للجميع، وتوفير الحكومات للصالات الرياضية أو عضويات اللياقة البدنية، وإقامة ممرات للدراجات ومسارات المشي ووصول المشاة يجعل ممارسة التمارين الرياضية أسهل وأكثر أمانا.

وبالرغم من انه يساعد النشاط البدني المستمر على حمايتك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، إلا ان التطعيم يوفر حماية أكبر بكثير من الإصابة بالفيروس، لا فيمكن الحصول على اللقاح وممارسة التمارين جنبا إلى جنب ان يوفر حماية أكبر .

التمارين الرياضية فيروس كورونا امراض القلب السرطان النشاط البدني ارتفاع ضغط الدم مرض السكري لقاحات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أفضل أنواع التمارين لتقليل ألم المفاصل

دراسة: تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم

في المنزل.. “الكارديو” مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة لتقوية العضلات.. فيديو

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية تسرع التعافي بعد عمليات السرطان الكبرى

ترشيحاتنا

لا تحتاج رخصة قيادة.. سيارة كهربائية جديدة من أوبل بقيمة 7000 دولار

السيسي: ناقشت مع الرئيس القبرصي سبل توحيد الجهود الدولية لدعم غزة

هروب أم اعتقال.. اختفاء رسامة جرافيتي أفغانية شهيرة في ظروف غامضة

أبرز 10 تصريحات لـ السيسى خلال جلسة المباحثات مع رئيس قبرص

ترحيل 9929 شخصا.. بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

حكم الصلاة على النبي في منشورات السوشيال ميديا.. الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

عصام عبد الفتاح يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة تصريحاته ضد الزمالك والحكام

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

تحرش بالنساء.. الشرطة السعودية تصدر بيانا مهما بشأن أحد المواطنين

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ