لمدة أسبوع .. احذر ممارسة هذه التمارين بعد تلقي لقاح كورونا

على الرغم من بقاء بعض الأشخاص بدون أعراض والبعض الآخر تظهر عليهم آثار جانبية خفيفة تختفي في غضون يوم أو يومين بعد تلقي لقاح كورونا، إلا أن هناك حاجة إلى الراحة والرعاية المناسبتين بعد التطعيم.

وأحد الأسئلة الأكثر شيوعًا بعد التطعيم بـ لقاح كورونا هو ما إذا كان بإمكان الشخص العودة إلى ممارسة التمارين الرياضية أم لا.

وفقًا لمسؤولي الصحة في سنغافورة، يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم تجنب النشاط البدني الشاق لمدة أسبوع بعد الحصول على الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا، حيث تم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات حيث عانى معظم الشباب من مشاكل في القلب بعد تلقي اللقاحات.

وبحسب ما ورد لموقع timesofindia عانى شاب يبلغ من العمر 16 عامًا من سكتة قلبية أثناء رفع الأثقال، بعد أيام من تلقي جرعته الأولى من لقاح كورونا Pfizer-BioNTech COVID.

وناشد الخبراء المواطنين، "نوصي الجميع، ولا سيما المراهقون والرجال الأصغر سنًا، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بتجنب النشاط البدني الشاق، مثل التمارين الرياضية المكثفة لمدة أسبوع واحد بعد الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.

وفقًا للمسؤولين، يجب تجنب الأنشطة البدنية مثل السباحة والجري وركوب الدراجات لمدة أسبوع بعد التطعيم، بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب التمارين الشاقة مثل رفع الأثقال والركض والتنس وكرة الريشة وكرة السلة، وبعد أسبوع واحد من التطعيم، يمكن للمرء أن يستأنف تمارين الإطالة بسهولة والمشي وغير ذلك من الأعمال المنزلية.