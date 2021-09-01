مع اقتراب الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا .. انتبه أشياء غير متوقعة تدمر المناعة أبرزها الرياضة الكثيفة والحزن

زيادة الضغط العصبي تدمر المناعة

الرياضة المكثفة تضعف المناعة

يحرص الجميع على معرفة الأشياء التى تقوى المناعة والحرص على اتباعها قدر الإمكان ولكن هناك بعض الأشياء التى تدمر المناعة ولا نعرفها .

ومع اقتراب الموجة الرابعة لفيروس كورونا يجب علينا جميعا معرفة الأشياء التى تدمر المناعة والابتعاد عنها نهائيا للتقليل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونعرض لكم فيما يلي أهم الأشياء التى تدمر المناعة ولا يعرفها معظم الناس حتى يبتعد عنها الجميع.

ووفقا لموقع “ everydayhealth ” فإن غسل اليدين كثيرًا، والتطعيم الكامل ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وتناول نظام غذائي صحي هي طرق فعالة للحماية من الفيروسات والجراثيم الأخرى، وما قد لا تدركه هو أن العوامل الأخرى في حياتك يمكن أن تضر بقدرة جسمك على حماية نفسه.

وأهم الأشياء التى تدمر المناعة مرتبطة بكيفية قضاء وقت الفراغ ومستوى التوتر و عدد مرات شرب الماء ومقدار النشاط البدني الذي تمارسه وحتى الهواء الذي تتنفسه يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

الضغط العصبي



وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن للفترات الطويلة من الإجهاد الشديد أن تؤثر على جهاز المناعة.

الإجهاد يجعل الدماغ يعزز إنتاج هرمون الكورتيزول، والذي يضعف وظيفة الخلايا التائية التي تكافح العدوى، كما يوضح جون سبانجلر ، أستاذ طب الأسرة والمجتمع في مركز ويك فورست بابتيست الطبي في نورث كارولينا.

يقول المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) إن الحصول على الدعم من الأصدقاء وتحديد الأولويات وممارسة الرياضة بانتظام وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتاي تشي يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر .

الشعور بالوحدة



وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neuroimmunology في ديسمبر 2014 وقد يؤدي الشعور بالوحدة إلى إضعاف جهاز المناعة، ووجد البحث، الذي تم إجراؤه على الفئران، أن القلق المتزايد المرتبط بالوحدة يؤدي إلى قمع أكبر لجهاز المناعة والمزيد من الإجهاد التأكسدي، أو الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Psychological Science في فبراير 2015 إلى أن مجرد معانقة شخص ما يمكن أن يكون له تأثير في تخفيف التوتر ويقلل من التعرض للمرض.

نمط حياة مستقر



بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر الجلوس المفرط وتجنب التمارين الرياضية على قدرة جسمك على مقاومة العدوى والفيروسات.

و وفقًا لدراسة أجريت في يناير 2012 في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة خطر الوفاة المبكرة ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى ضعف في جهاز المناعة والالتهابات وأمراض مزمنة أخرى. ينصح NIMH بتحديد 30 دقيقة من التمارين المنتظمة في الروتين اليومي.

تمرين أكثر من اللازم



الكسل يضعف جهاز المناعة، ولكن العكس يمكن أن يكون له تأثير سلبي أيضًا، فيمكن أن تؤدي التمارين الشاقة جدًا، والتي تسمى متلازمة الإفراط في التدريب، إلى إضعاف الجسم وتجعله أكثر عرضة للعدوى ، لكن النشاط البدني المنتظم المعتدل يمكن أن يجعلك أقل عرضة للفيروسات.

النيكوتين



سواء كنت تدخن السجائر التقليدية أو السجائر الإلكترونية ، فأنت لا تزال تتعرض للنيكوتين ، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة على جهاز المناعة .

يمكن أن يتسبب البخار المنبعث من السجائر الإلكترونية في إتلاف الرئتين وجعلها أكثر عرضة للعدوى ، ووحذر الباحثون من أن السجائر الإلكترونية غير آمنة لأن بخارها يحتوي على الجذور الحرة التي يمكن أن يسبب التهاب مجرى الهواء وضعف الاستجابات للبكتيريا والفيروسات.



الأشعة فوق البنفسجية



يؤدي ارتفاع مستويات بعض ملوثات الهواء إلى استنفاد طبقة الأوزون ، مما يزيد من مستوى الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد ، وإعتام عدسة العين ، وضعف في جهاز المناعة، وفقا لوكالة حماية البيئة (EPA).

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية البيئية يمكن أن يؤثر أيضًا على الخلايا المسؤولة عن إثارة الاستجابات المناعية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى وربما يقلل من الدفاعات ضد سرطان الجلد.

تنصح وكالة حماية البيئة بأن ارتداء النظارات الشمسية والملابس الواقية والواقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى يمكن أن يساعد.

تغذية خاطئة



و،وفقًا لمراجعة يونيو 2014 المنشورة في مجلة التغذية، فإن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة يضعف جهاز المناعة ، وقد يكون للملح والسكر آثار سلبية أيضًا.

تؤثر السمنة على جهاز المناعة عن طريق تقليل عدد ووظيفة خلايا الدم البيضاء اللازمة لمكافحة العدوى وتؤكد الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلم التغذية على أن التغذية الجيدة ضرورية لنظام المناعة الصحي.

الكحول



يقول سبانجلر إنه حتى نوبة واحدة من الإفراط في الشرب يمكن أن تقلل من استجابة الجهاز المناعي لمسببات الأمراض الغازية، ومن المحتمل أن يؤدي المستقلب الرئيسي للكحول، الأسيتالديهيد إلى إعاقة الوظيفة الهدبية في الرئتين، مما يجعلها أكثر عرضة للغزو البكتيري والفيروسي.

ويضيف أن الكحول يضعف أيضًا من عملية مهاجمة وتحطيم البكتيريا والفيروسات مما يجعل الأشخاص الذين يتعاطون الكحول أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الحزن



يمكن لحدث مفاجئ أو مأساوي أن يضعف مناعة الجسم مثل أن فقدان أحد أفراد الأسرة يمكن أن يعزز إنتاج المواد الكيميائية العصبية والهرمونات التي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية المتكررة والشديدة مثل الأنفلونزا.