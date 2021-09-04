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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5.1 ريختر.. زلزال يضرب جزر ساندويتش في الأطلسي

جزر ساندويتش الجنوبية
جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي التابعة للسيادة البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 70 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 59.09 درجة جنوبا، وخط طول 25.75 درجة غربا.

وكان زلزالًا عنيفًا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في 23 أغسطس الماضي.

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال غربي الصين

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وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة (بيشان) بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، صباح اليوم، السبت.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 37.87 درجة شمالا وخط الطول 77.96 درجة شرقا.

وأضاف أنه قبل الزلزال، وقعت عدة هزات أرضية خفيفة في أجزاء من ولايتي كاشغار وهوتان في شينجيانغ، موضحا أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

على صعيد متصل، سجلت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، هزة أرضية ضعيفة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر منطقة كونداسانغ بولاية صباح الماليزية صباح اليوم.

وأفادت إدارة الأرصاد - في بيان صدر عنها أوردته وكالة الأنباء الماليزية - بأن الهزة تمركزت على بعد 6.1 درجة شمال خط الطول 116.6 درجة شرق خطوط العرض من منطقة كونداسانغ، وعلى بعد 12 كيلومترا شمال غربي منطقة راناو بعمق 10 كيلومترات، موضحة أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو "التسونامي" في السواحل الماليزية.

زلزال هزة أرضية ريختر جزر ساندويتش اخبار العالم

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