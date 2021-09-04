شيكابالا: محدش فاهم ليه منعوا أهالينا وأسرنا من دخول الاستاد

قال محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادي الزمالك، إنه لا يعرف سبب منع أسرته من دخول الاستاد بعد المباراة والتتويج بدرع الدوري.

وتابع «شيكابالا» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»: «محدش فاهم ليه منعوا أهالينا وأسرنا من دخول الاستاد ، حميد أحداد خرج جاب مراته بلبس الكرة من الشارع ولف على كل البوابات علشان تدخل، ومحدش هيقول الكلام ده».

حل كابتن نادي الزمالك "شيكابالا"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

ووجه شيكابالا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" أسوان اتغيرت وبقت عظيمة عن آخر مرة رحتها من سنتين".

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري.

وروي شيكابالا قصة مشجع أهلاوي نزل من فوق السطوح للالتقاط صورة شخصية معه، قائلا:" الناس في أسوان طيبين وعلي طبيعتهم".

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضاً: “حلقة اليوم ينتظرها الملايين.. شيكا أيقونة الكرة المصرية”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضًا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعدم الحيادية .