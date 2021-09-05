جامعة الوادي الجديد تقدم منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عن تقديم منحة مجانية للحصول علي دورة أساسيات التحول الرقمي، للعشرة الأوائل (خمس منح لطلاب الشعبة العلمية وخمس منح لطلاب الشعبة الأدبية) بالثانوية العامة علي محافظة الوادي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار دعم المتفوقين بالمحافظة وتزويدهم بالخبرات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات .

وأكد رئيس الجامعة أن التنمية البشرية ورعاية المتفوقين هي أساس التنمية بمحافظة الوادي الجديد وعلي أساس ذلك أنشئت القيادة السياسية جامعة الوادي الجديد لتكون منارة وداعم أساسي للتنمية علي أرض المحافظة .

وفي ذات السياق أعلن الدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات علي ضرورة تواصل الطلاب الأوائل حتي يتم تسهيل كافة الإجراءات لهم والبدء في الحصول علي الدورات التدريبة السبع بأسرع وقت ممكن ويمكنهم الاتصال عبر الرقم ٠١٢٢٠٩٠٣٩٠٩