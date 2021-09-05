المقاولون يبدأ حملة الإحلال والتجديد بـ 10 لاعبين دفعة واحدة.. تفاصيل

قررعماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق، في الفترة الجارية، لعدم الحاجة الفنية .

ومن المقرر أن المدير الفني للمقاولون العرب أن يستغنى عن خدمات لاعب خط الوسط إبراهيم صلاح والظهير الأيمن عبدالرحمن فاروق والظهير الأيسر عبدالوهاب إسماعيل، والمهاجم أحمد حسن مكي وصانع الألعاب أحمد شكري ولاعب خط الوسط أحمد مجدي، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

كما استغنى عن الثنائي التونسي وسيم النغموشي وهيثم الجويني والمهاجم النيجيري إيدو موسيس، لضعف مستواهم الفني.

يذكر أن المقاولون العرب دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الموريتاني مامادوا أنياس، مهاجم الانتاج الحربي.

وفى سياق متصل قال محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، إن فريقه يسعى للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.



وأضاف محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سنعمل على دعم صفوف الفريق، وسد الثغرات التي تسببت في تذبذب مستوى الفريق في الموسم الماضي، هناك عدد من اللاعبين على رادار الفريق، والفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات الجديدة".



وتابع: "رامي ربيعة ضمن حسابات المقاولون العرب، ونتمنى ضمه ولكن على حسب معلوماتي، فإن الأهلي لا يفكر في التفريط فيه حاليا".

في سياق آخر أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة، تفعيل نادي الزمالك بند شراء اللاعب سيف الدين الجزيري وسداد المبلغ المتفق عليه فى عقد الإعارة.

وقال محمد عادل فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إن الزمالك سدد الشيكات اللازمة والتى تقدر بـ12 مليون جنيه طبقاً للشرط الموجود فى عقد إعارة اللاعب التونسي .

كان محمد عادل فتحي قال أمس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس" إن عماد النحاس المدير الفني للفريق مستمر مع المقاولون العرب في الموسم الجديد، وإن نادي الزمالك لم يحول أموال صفقة سيف الدين الجزيري حتى الآن".