غضب عربي ضد الانتهاكات.. التفاصيل الكاملة لاعتراض هجوم حوثي جديد على السعودية

لا تزال مليشيات الحوثي، تمارس انتهاكاتها وهجماتها ضد السعودية، وآخرها استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية، والتي أدانتها عدد من الدول العربية ورفضت تلك المحاولات الإرهابية ضد المملكة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودي، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وقال المالكي إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

وأكد العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وشدد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، صورا لتضرر عدد من المنازل السكنية في حي "الضاحية" بمدينة الدمام السعودية جراء اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات حوثية على السعودية.

إدانة عربية

وعقب ذلك، أعلنت عدد من الدول العربية منها مصر، عن إدانتهم للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة"، كما أكدت "الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين".

وأعربت عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما أعربت الكويت، عن إدانتها للاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك سريع من قبل المجتمع الدولي لردع التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشددت وزارة الخارجية، في بيانها، على وقوف الكويت إلى جانب المملكة السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أعربت البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت وزارة الخارجية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت المملكة البحرينية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

كما عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وأدان الأردن، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلف أضرارا مادية.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنساني كافة، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد على وقوف المملكة إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، الهجمات الحوثية التي استهدفت المناطق والأعيان المدنية بالسعودية.

وأكد المجلس، في بيان، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية.