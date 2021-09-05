أكلات تقتل جرثومة المعدة.. الملفوف والرايب أبرزها

جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية هي مرض معدٍ ينتج عن انتقال البكتيريا الحلزونية إلى الجهاز الهضمي عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة أو الاتصال المباشر بلعاب أو قيء أو براز المريض، مسببةً مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل ألم في البطن والتجشؤ المتكرر والانتفاخ والغثيان والقيء وفقدان الشهية وأحيانا حساسية شديدة .

قدم موقع m.dailyhunt.in، مجموعة من الأكلات التي تقتل جرثومة المعدة وتساعدك على العلاج وتقليل الأعراض الناتجة عن المرض.

أطعمة تقتل جرثومة المعدة

-الكركم

غني بعناصر مكافحة الجراثيم ويعمل كمبيد للجراثيم، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في البرد والتهاب الأنف والسعفة والقرحة والجرب.

-المانجو

قد تكون المانجو الغنية بفيتامين أ هي الفاكهة المفضلة لمعظم الأشخاص، لكن هل تعلم أن ملك الفاكهة يعمل أيضًا كمبيد للجراثيم، تستخدم المانجو الخام لمنع السكتات الدماغية، بينما يمكن أن تساعدك المانجو الناضجة على محاربة العديد من الالتهابات، منها التهابات البرد والجيوب الأنفية والتهاب الأنف.

- الجزر

الجزر هو غذاء مضاد للسرطان، حيث يمكنه الحفاظ على التوازن الحمضي والقلوي في الجسم، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين ويعمل كمضاد قوي للأكسدة ومنظف، يعد الطعام صحيًا جدًا للعيون لاحتوائه على فيتامين أ، يمكنه محاربة العديد من الالتهابات، كما يمنعك من التهابات الجيوب الأنفية والعين والحنجرة.

- الملفوف

يحتوي الملفوف على الكثير من المعادن والأملاح القلوية والفيتامينات، يمكن أن تحميك الخضروات التي لا يتم تقديرها كثيرًا من البكتيريا مثل H Pylori التي يمكن أن تسبب قرحة في المعدة، كما أن الخضروات مفيدة في علاج أمراض المثانة واليرقان.

-ليمون

الليمون مفيد جدًا في زيادة مناعتك لأنه يحمي من الأمراض المعدية، يستخدم الليمون الدافئ مع الملح والسكر لتعزيز الشهية أثناء الإسهال، يمكن أن يساعد عصير الليمون مع العسل في علاج التهاب الحلق، ويمكن أن يساعدك عصير الليمون في الماء المغلي مع العسل أيضًا على إنقاص الوزن.

- العسل

العسل غني بخصائص المضادات الحيوية، يمكن أن يكون مفيدًا في التهابات الحلق وكذلك في العديد من الأمراض الأخرى أيضًا. وفي الأيورفيدا يستخدم العسل الممزوج بالبوراكس والجلسرين في علاج تقرحات المعدة و الفم ويفيد أيضًا في الحروق والجروح.

- اللبن الرائب

اللبن الرائب مفيد في مكافحة الالتهابات وتهدئة المعدة لأنه غني بالمواد الحيوية، يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يحارب الجراثيم والميكروبات التي يمكن أن تسبب الإسهال والتهاب الزائدة الدودية والدوسنتاريا.