الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، ليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما عن نشاط الرياح، يستمر خلال الطقس غدا نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.

نسب الرطوبة

وعن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا،كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

