المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات.. محمد بن راشد يعلن عن إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين

أعلن الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر: "أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا.. وغايتنا شعب الاتحاد .. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد .. لأن بلدنا واحد .. وعلمنا واحد .. ورئيسنا واحد .. والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا.

بتوجيهات رئيس الدولة .. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد .. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين .. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.



أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي حول الحزمة الأولى من المشاريع الوطنية، إطلاق 50 مشروعاً وطنياً كبيراً، تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في الدولة.



وجاء ذلك بعد إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرب إعلان هذه المشاريع مع بداية الموسم الحكومي الجديد.



وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، في الإعلان عن مشاريع الخمسين، أن وثيقة مبادئ الخمسين تشمل مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الأعوام الـ 50 المقبلة.



وتعتمد الوثيقة على 10 مبادئ، أبرزها أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، وأن الأساس هو الدعوة للسلم والسلام لحل كافة الخلافات، وأن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يُبرر رفض إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات، فضلاً عن بقاء منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح .