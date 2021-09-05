في هذا الموعد.. جوجل تحظر مالكي هواتف أندرويد القديمة من الوصول لتطبيقاتها الشائعة

أعلنت شركة جوجل Google، عن قرار جديد خلال الشهر الماضي، تحظر من خلاله بعض مستخدمي إصدارات نظامها التشغيلي القديمة من استخدام تطبيقاتها الشائعة اعتبارا من 27 سبتمبر القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، حذرت عملاقة التقنية الأمريكية، مستخدمي هواتف أندرويد التي تعمل بإصدار نظام تشغيل قديم، أنها ستوقف دعم تطبيقاتها الأساسية يوتيوب وGmail وجوجل Drive.

رسالة من جوجل تطلب من مستخدميها توديع تطبيقاتها الشائعة

ولن يتمكن مستخدمو تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail وتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب YouTube، وكذلك تطبيق التخزين السحابي Drive، وتطبيق الخرائط، من تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android 2.3.7 أو أقل.

وحثت جوجل مستخدمي تلك الإصدارات قائلة: "إذا كان لديك هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام بإصدار قديم من أندرويد، فقد يكون حان الوقت للترقية لإصدار آخر جديد".

وبدأت جوجل Google في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي أندرويد المتأثرين بالتغيير، لتحذيرهم من أنهم لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى خدمات الشركة الشائعة مثل البريد الإلكتروني Gmail.

وتقول رسالة جوجل التحذيرية: "بدءا من 27 سبتمبر، لن يتم دعم تسجيل الدخول على الإصدار 2.3.7 من أندرويد أو الإصدارات الأقدم منه، لن يتم دعم تسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيقات جوجل على الهواتف التي تعمل بالإصدار 2.3.7 من أندرويد أو أقل بدءًا من 27 سبتمبر، تحقق من الإصدار الخاص بهاتفك وقم بتحديثه".

ولن يستطيع مستخدمو هواتف أندرويد التي تعمل بأنظمة تشغيل Android 2.3.7 وAndroid 1.0, 1.1 و 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread وكل هواتف أندرويد التي تلقت آخر تحديث لها في سبتمبر عام 2011، من استخدام تطبيقات جوجل بعد 27 سبتمبر 2021.

وإذا كنت لا تعلم أي إصدار من نظام التشغيل يعمل به هاتفك الأندرويد فيمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة ذلك:

- اذهب إلى "الإعدادات Settings" بهاتفك الأندرويد.

- مرر لأسفل وصولا لخيار "حول الهاتف About Phone".

- ومن خيار "معلومات البرنامج "Software Info"، ستتمكن من معرفة إصدار تشغيل هاتفك.

إليك قائمة الهواتف التي ستفقد الوصول إلى تطبيقات جوجل الشهيرة

أجهزة Sony Xperia Go وSony Xperia s وSamsung Galaxy وLight 4G وGalaxy S2 LTE وMotorola و2Samsung وLG Optimus 3D Max وCCE Mobi SM55 وMotorola Atrix TV وهواتف LG وMotorola XT532 وLenovo K800 وLG Optimus Zone وHTC Velocity 4G وMotorola Fire XT317 وHuawei Activa 4G وMotorola Fire XT317 وLG Optimus Zone وLG Optimus Elite وMotorola Atrix TV وSony Xperia Sola وCCE Mobi SM55 وAcer Liquid Z.