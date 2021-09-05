بـ رذاذ الفلفل| طالبان تفض تظاهرة نسائية في كابول..وتصرح: خرجتن عن السيطرة

فض مسؤولو طالبان، مظاهرة نظمتها عشرات النساء في العاصمة الأفغانية كابول، للمطالبة بحقوقهن في أعقاب سيطرة الحركة على أفغانستان.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت مجموعة النساء المنظمة للتظاهرة، إن طالبان استهدفتهن بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل أثناء محاولتهن السير من جسر إلى القصر الرئاسي.

لكن حركة طالبان أصرت على أن الاحتجاج خرج عن نطاق السيطرة، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، حيث طالبن هؤلاء النساء بالحق في العمل والاندماج في الحكومة، المرتقب تشكيلها في الأيام المقبلة.

المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في مقابلة نشرتها الأربعاء الماضي، صحيفة “La Repubblica” الإيطالية، إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستكون حكومة وحدة وطنية، دون منح النساء أي حقائب فيها.

لكن في الوقت نفسه، أوضح المتحدث أن النساء سوف يحتفظن بحقهن في تولي وظائف في الوزارات والشرطة والمؤسسات القضائية والعمل كممرضات، بالإضافة إلى الدراسة في الجامعات.

وتخشى العديد من النساء العودة إلى الطريقة التي عوملن بها عندما كانت طالبان في السلطة بين عامي 1996 و 2001، وذلك من خلال منعهن من الذهاب إلى العمل والمدارس، لكن قادة طالبان يصرون علنًا على أن المرأة ستلعب دورًا بارزًا في المجتمع وستحصل على التعليم.

