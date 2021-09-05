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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يحسم الجدل حول مفاوضات ضم جنش من الزمالك

صدى البلد

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات النادي لضم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لضمه عقب أزمته مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

 

وأكد أشرف نصار في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام” أن البنك الأهلي لم يتفاوض مع الزمالك لضم جنش، مشددا أن مجلس الإدارة دعم الفريق بلاعبين على مستوى عال.

 

وأضاف أشرف نصار أن النادي حاليا يفاوض الأهلي لتجديد إعارة شادي رضوان لمدة موسم جديد.

 

وأكمل أن خالد جلال المدير الفني للفريق مستمر خاصة في ظل خبرته وتألقه مع الفريق خاصة وأنه في آخر 10 مباريات لم يتعرض الفريق لأي هزيمة. 

 

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ومن المقرر أن يدفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني بتشكيل متوقع لمباراة الجابون على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى
أيمن أشرف - محمود حمدى الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق
عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر 
أفشة - محمد صلاح 
محمد شريف

موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD


طاقم جامبي لإدارة مباراة مصر والجابون

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقما تحكيميًا من جامبيا لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدير  اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ،

فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي  أمس ، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي للمنتخب في القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين  غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزي من اللحاق بالمباراتين.

وخسر منتخب مصر جهود رمضان صبحى فى مواجهة الجابون بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع يده اضطر الجهاز الفنى بسببها على استبعاده بعدما أكدت محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة عدم قدرته على اللعب بسبب تركيب جبيرة على الإصبع المكسور حتى يلتئم الكسر .
 

 

الزمالك مصطفي محمد محمد صلاح الأهلى عمر جابر شادى رضوان

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