عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذه الفئات.. السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

السعودية تعلن تقديم
السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيا في المملكة، وتلك التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

 

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي، إن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من فيروس كوورنا بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف العبدالعالي أن الدراسات التي تناولت أهمية إعطاء الجرعة المعززة من لقاح كورونا أكدت أن بعض الفئات ممن يعانون اضطرابات في رد الفعل المناعي، أو من خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء، أو الأشخاص الذين يعانون فشلًا كلويًا مزمنًا ويخضعون لعمليات غسيل كلوي مستمر، جميعهم قد يحتاجون لجرعة ثالثة منشطة بعد التحصين.

أمريكا تطالب مليشيات الحوثي بوقف هجماتها العبثية ضد السعودية

السعودية.. 120 إصابة جديدة بـ كورونا ووفاة 7

وأوضح متحدث الصحة السعودية أن الجهات المختصة في المملكة اعتبرت هذه النتائج في البروتوكولات الخاصة باللقاحات، مؤكدا أن الدراسات لا تزال مستمرة لبيان مدى احتياج الفئات الأخرى لجرعة ثالثة من اللقاح بعد التحصين بجرعتين.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 7 حالات وفاة، و219 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 534,062 حالة.

السعودية وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا جرعة ثالثة جرعة منشطة

موضوعات متعلقة

أمريكا تطالب مليشيات الحوثي بوقف هجماتها العبثية ضد السعودية

الإمارات تعلن تقديم 21 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

قائد الانقلاب في غينيا يعلن حل الحكومة والغاء الدستور

كيفية التغلب على السهو وعدم التركيز في الصلاة.. الإفتاء تجيب

لحظة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية.. فيديو

جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لدورة تدريبية لشغل مناصب قيادية

اشتباكات بالأيدى.. كواليس التحقيق مع رضا البحراوى وحسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

نشرة التحقيقات| التوتر السوداني الإثيوبي وتداعياته المستقبلية.. و8 مهارات للتحكم في انفعالاتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري في البلاد .. فيديو

منحة طوارئ من البنك الأفريقي لتوفير 40 ألف سلة غذائية للأسر المتضررة من كورونا بالمحافظات

طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم 2021

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ