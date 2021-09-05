لهذه الفئات.. السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيا في المملكة، وتلك التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي، إن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من فيروس كوورنا بجرعتين من لقاح كورونا.

فيديو | متحدث #الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mwGVaRClfL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2021

وأضاف العبدالعالي أن الدراسات التي تناولت أهمية إعطاء الجرعة المعززة من لقاح كورونا أكدت أن بعض الفئات ممن يعانون اضطرابات في رد الفعل المناعي، أو من خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء، أو الأشخاص الذين يعانون فشلًا كلويًا مزمنًا ويخضعون لعمليات غسيل كلوي مستمر، جميعهم قد يحتاجون لجرعة ثالثة منشطة بعد التحصين.

وأوضح متحدث الصحة السعودية أن الجهات المختصة في المملكة اعتبرت هذه النتائج في البروتوكولات الخاصة باللقاحات، مؤكدا أن الدراسات لا تزال مستمرة لبيان مدى احتياج الفئات الأخرى لجرعة ثالثة من اللقاح بعد التحصين بجرعتين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 7 حالات وفاة، و219 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 534,062 حالة.