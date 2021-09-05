حسام الخولي: صندوق تحيا مصر نجح في إدارة ملفات كبيرة

قال المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن عمل الخير شئ أساسي في طبيعة المواطنين المصريين.

وتابع الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج" صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لو أخذت القيادة السياسية بالأفكار التقليدية كان تأخرت تطور وبناء الدولة لـ 50 عاما".

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ،:" صندوق تحيا مصر ساهم في حل ملفات كبيرة مثل القضاء علي العشوائيات والعاصمة الإدارية والتي بنيت بدون إجهاد لميزانية الدولة، مضيفا:" مدفعناش جنيه في بناء العاصمة".

وأكمل حسام الخولي:" إستعراض المشروعات اليوم أمام الرئيس السيسي في تشجيع المتجمع المدني علي المشاركة".