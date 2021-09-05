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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القائم بأعمال سفارة أوزبكستان: زيارة السيسي لطشقند دشنت مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية

صدى البلد

أشاد لطف الدين خوجة القائم بأعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطشقند عام 2018، حيث دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، من بينها تسيير رحلات جوية للمدن السياحية والمشاورات السياسية بين الجانبين عام 2019.


وأشار خوجة - في كلمة له مساء اليوم الأحد، خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان (أوزبكستان وثلاثة عقود من الاستقلال.. نحو جمهورية جديدة )، بمقر السفارة - إلى العزم على تشكيل مجلس رجال الأعمال بين أوزبكستان ومصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن بلاده حققت خلال سنوات الاستقلال إنجازات لبناء دولة ومجتمع جديد، حيث تم تطوير واعتماد دستور أوزبكستان وتعزيز النظام الدستوري وإقامة ثلاث سلطات، هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية.


وقال إن "جمهورية أوزبكستان الجديدة تقوم بتنفيذ التغييرات الديمقراطية انطلاقا من أهمية العملية الديمقراطية، وقد تم التوسع في الانفتاح والشفافية في أنشطة الوكالات الحكومية.. وترتكز أولويات أوزبكستان خلال المرحلة الحالية على عدة مجالات، من بينها المجال الاقتصادي، بهدف التحسين الشامل لرفاهية الشعب والعمل على دعم كبار السن والمعاقين والمحتاجين، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".


وأضاف أنه من بين الأولويات أيضا توفير الحماية للصحة العامة، ودعم ريادة الأعمال، حيث ارتفع عدد الشركات الصغيرة والخاصة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دعم الأعمال التجارية وريادة الأعمال وحماية الملكية الخاصة تظل القضايا الرئيسية لجميع الإصلاحات الاقتصادية.


وأوضح أن من الأولويات التي تركز عليها حكومة بلاده أيضا، ضمان الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، وحماية صحة العامة للشعب الأوزبكي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 3 تريليونات سوم لتغطية أنشطة، من بينها توفير اللقاحات وتطعيم السكان.


ونوه بأن أوزبكستان أصبحت مراقبا في اتحاد التعاون الاقتصادي الأوراسي وعضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما ترأست العام الماضي رابطة الدول المستقلة، لافتا إلى أن بلاده تلعب دورا متزايدا في تكثيف عمليات التكامل والتعاون في وسط وجنوب آسيا، فضلا عن استضافة طشقند لمؤتمر تحت عنوان (وسط وجنوب آسيا.. التواصل الإقليمي).. كما نوه بأن بلاده ستترأس منظمة شنغهاي للتعاون خلال الفترة من عام 2021 إلى 2022، وتقوم حاليا باستعدادات جادة لهذا الحدث السياسي المهم.

لطف الدين خوجة سفارة أوزبكستان السيسي العلاقات الثنائية الاولويات

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