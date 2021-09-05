أحمد موسى: الدولة تنقل المواطنين من المناطق الخطرة للآمنة

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الانسياق وراء دعاوى المشككين، ومروجي الشائعات، مضيفًا: "المواطنين اللي تم نقلهم اكتشفوا إنهم راحوا مساكن 5 نجوم، علشان مصر بتحافظ على أولادها".

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدولة تعمل علي نقل المواطنين من المناطق العشوائية الخطرة إلي أماكن آمنة".

وأكد موسي:" الدولة تعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين من خلال القضاء علي العشوائيات وآخرها منطقة سن العجوز".

وأشار إلي أن منطقة سن العجوز، التي يتم نقل المواطنين منها إلى أماكن سكنية أخرى، تعتبر من المناطق غير الآمنة، ومبانيها آيلة للسقوط، مضيفًا أن الدولة تتحرك في هذا الملف منذ سنوات كي تحافظ على أبنائها.

