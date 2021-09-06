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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تستكمل حملتها للترويج السياحي للمحافظات المصرية بفيديو عن كفر الشيخ

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

مقتطفات وفيديو ترويجي قصير نشرته وزارة السياحة والآثار، اليوم، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة كفر الشيخ.

وذلك استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة كفر الشيخ:

تذخر محافظة كفر الشيخ بالعديد من المقومات السياحية حيث الطبيعية المميزة ونيلها الهادئ الذي تتوسطه سحر الطبيعة في بحيرة البرلس التي تعتبر  من أنقى البحيرات.

كما تضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية منها مايرجع إلى عصور ماقبل الأسرات وعصر الأسرات المصرية القديمة ومن أهمها بوتو ، وتل الفراعين، وسخا، وكوم مطوبس (التل الأحمر) الذي به آثار لبقايا مدن ترجع إلى العصرين البطلمي والروماني، وتل قبريط ، هذا بالإضافة إلى الكثير من المواقع والتلال الأثرية.

وقامت وزارة السياحة والآثار بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي في عام 2020 والذي يجمع بين جنباته معروضات أثرية رائعة ترجع إلى مراحل تاريخية متعددة منها المصري القديم والروماني والقبطي والإسلامي.

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#Tourism4InclusiveGrowth 
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#مصر #كفر_الشيخ #حكايات_من_قلب_كفر _الشيخ #٢٧_محافظة #يوم_السياحة_العالمي 
 

وزارة السياحة والآثار كفر الشيخ يوم السياحة العالمى محافظة كفر الشيخ البرلس

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