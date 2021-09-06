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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموضوع مش فرد عضلات|نهال طايل تنفعل لوفاة سيدة حرقا على يد زوجها

نهال طايل
نهال طايل

عرضت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، قصة وفاة سيدة وطفلها حرقا بالبنزين، بسبب خلافات زوجية.

وعلقت «نهال طايل» قائلة «الزواج هو الأمان والتقدير وراحة البال والستر والمودة والرحمة بين الزوجين، مش الناس بتسمع الخلافات بين الزوجين»، متابعة «الشيطان يكون حاضر بين الخلافات الزوجية لخراب وهدم البيوت، وده أسمه الخيبة والظلم وقلة الأصل والبلاء لان الموضوع مش فرد عضلات».

وقالت «نهال طايل» إن الضحية «رجاء»تحملت كل هذا الأفتراء والظلم من زوجها لكي تحافظ على أبنائها، وكل حياتها كانت شقاء في شقاء، متسائلة : «هل كل هذه التضحيات يكون هذا مصيرها وزوجها يحرقها هي وأبنائها بالبنزين، وهو معاه بنزين ليه؟!».

تفاصيل واقعة تعذيب ووفاة ابنتها وطفلها حرقا بالبنزين

وروت والدة ضحية زوجها في الإسكندرية، تفاصيل واقعة تعذيب ووفاة ابنتها وطفلها، حرقا بالبنزين، على يد زوج ابنتها.

وأكدت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» أن الجاني كان يعذب ابنتها، ويمنع عنها الطعام والمياه، مضيفة: «ابني مات من 8 شهور وبنتي حصلته، ونفسي اللي عمله في بنتي، يتعمل فيه في ميدان عام، والكل بيحب بنتي رجاء».

وقالت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» إنها علمت بخبر وفاة ابنتها، ولكنها رفضت أن تذهب لتتسلم جثمانها، موضحة أن آخر فترة رأت فيها ابنتها «رجاء» كانت في عيد الفطر الماضي.

وأضافت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» أن زوج ابنتها وضع عليها بنزين، وعلى أبنائها، وأشعل فيهم النار، موضحة أنها عندما ذهبت إليهم في زيارة من قبل؛ استقبلها ببرود، ولم يعط لها اهتماما، وكان يتلفظ بألفاظ خارجة أمامها، كما قام بكسر الأثاث والنيش أمام عينها.

نهال طايل تفاصيل صدى البلد خلافات زوجية الزواج

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