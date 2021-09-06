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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لنشكر أصدقائنا على مساعدتنا.. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى الخليج

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، التوجه إلى منطقة الخليج، من أجل توجيه الشكر إلى الحلفاء على مساعدتهم في عمليات الإخلاء من أفغانستان.

وكتب أوستن في تغريدة على تويتر: "أنا في طريقي إلى الخليج لأشكر شخصيًا شركائنا هناك لدعمهم جهود الإخلاء في أفغانستان".

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وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والكويت

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وزير الدفاع الأمريكي يوجه الشكر لأمير قطر على دعم السلام في أفغانستان

وقال: "لم تكن عمليات الإخلاء ممكنة دون مساعدة أصدقائنا في الخليج، فإن دعمهم أنقذ الأوراح".

ويبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويسد أوستن، رحلة إلى منطقة الخليج، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

 

وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة إن لويد أوستن سيؤكد الالتزامات الدفاعية القوية والضخمة في المنطقة، حيث تشمل الزيارة السعودية والكويت وقطر والبحرين.

 

وأوضح كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي سيلتقي "شركاء إقليميين ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء إجلائنا للأمريكيين والأفغان والمواطنين من دول أخرى من أفغانستان".

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي سيعيد تأكيد " علاقاتنا الدفاعية القوية في المنطقة كما يلتقي مع أفراد الخدمة الأمريكية وموظفي الحكومة الأمريكية لشكرهم على المهنية التي أجروا بها عملية الإجلاء".

 

وكانت الولايات المتحدة أكملت، نهاية أغسطس، انسحابها العسكري من أفغانستان منهية بذلك أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

 

وقال كيربي في وقت سابق، إن هدف بلاده منذ 20 عاماً في أفغانستان وخارجها ما زال هو القضاء على التهديدات الإرهابية التي انتشرت إلى خارج أفغانستان في مناطق بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وزير الدفاع الامريكي أفغانستان الخليج طالبان

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