وزير الدفاع الأمريكي يوجه الشكر لأمير قطر على دعم السلام في أفغانستان

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأعرب أوستن خلال الاتصال عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لقطر على دعمها للسلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين منها.

وكان أوستن أجرى اتصالات بوزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر الصباح، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

