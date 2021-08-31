وزير الدفاع الأمريكي يبحث تطورات الوضع في أفغانستان مع ولي عهد البحرين

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.

وأعرب أوستن خلال الاتصال عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين على دعمها المستمر لعمليات التضامن الإنساني الدولي، بما فيها جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وتم خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في أفغانستان، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان أوستن أجرى اتصالا بوزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر الصباح، ثم اتصل بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.