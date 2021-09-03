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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والكويت

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة خليجية الأسبوع المقبل

يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويسد أوستن، رحلة إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

 

وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة إن لويد أوستن سيؤكد الالتزامات الدفاعية القوية والضخمة في المنطقة، حيث تشمل الزيارة السعودية والكويت وقطر والبحرين.

 

وأوضح كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي سيلتقي "شركاء إقليميين ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء إجلائنا للأمريكيين والأفغان والمواطنين من دول أخرى من أفغانستان".

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وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي سيعيد تأكيد " علاقاتنا الدفاعية القوية في المنطقة كما يلتقي مع أفراد الخدمة الأمريكية وموظفي الحكومة الأمريكية لشكرهم على المهنية التي أجروا بها عملية الإجلاء".

 

وكانت الولايات المتحدة أكملت، نهاية أغسطس، انسحابها العسكري من أفغانستان منهية بذلك أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

 

وقال كيربي في وقت سابق، إن هدف بلاده منذ 20 عاماً في أفغانستان وخارجها ما زال هو القضاء على التهديدات الإرهابية التي انتشرت إلى خارج أفغانستان في مناطق بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن السعودية الكويت جولة خليجية أفغانستان

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