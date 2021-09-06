عقب شهرين من حبسه.. الإفراج عن رئيس جنوب أفريقيا السابق

قررت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا، أمس الأحد،الإفراج عن الرئيس السابق جاكوب زوما لأسباب صحية بعد شهرين فقط في السجن، حيث يقضي عقوبة الحبس لمدة 15 شهراً بتهمة إهانة المحكمة.

وذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي إن زوما أمضى الشهر الماضي في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية، وأن إدارة الخدمات الإصلاحية لم تُحدد طبيعة مرضه.

وتابع الموقع الأمريكي أن قرار منح الإفراج المشروط لزوما، جاء بعد تلقي إدارة الخدمات الإصلاحية تقرير حول الحالية الصحية له.

وحكم على زوما، البالغ من العمر 79 عاماً، بالسجن في يوليو الماضي، بعدما تحدى أمر محكمة بالإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته.

وقال بيان إدارة الخدمات الإصلاحية إن الإفراج المشروط لأسباب طبية يعني أن زوما سيكمل عقوبته بنظام الإصلاحيات المجتمعية. وأضاف: "يجب أن يلتزم بمجموعة مُحددة من الشروط ، وسيخضع للإشراف حتى انتهاء عقوبته".

وتابع البيان: "نؤكد أن الإفراج المشروط لأسباب صحية خيار متاح لجميع المجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام، بشرط استيفاء جميع المتطلبات".