عماد متعب: اللي عايشه كوكا والنني مع البدري في المنتخب أنا عشته معه في الأهلي

ابدي عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ، غضبه من تواجد أحمد حسن كوكا ضمن قائمة منتخب مصر وعدم مشاركته في المباريات علي الرغم من تألقه مع فريقه .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحاته : كوكا مهاجم متميز ويقدم اداء قوي مع كل الاندية التي لعب لها في مشواره الاحتراف لكن أن يكون متواجد في قاائمة منتخب مصر وعدم مشاركته علامة استفهام كبيرة .

وأكمل : هذا حدث مع محمد النني الفترة الماضية أيضا تم استدعائه ولم يشارك وعندما حدث لغط حول ذلك شاك في أخر مباراة وسجل هدف .

وأوضح : وحينما سأل حسام البدري عن ذلك قال وجهة نظر فتنيه واختيار اللاعبين حسب الأدوار ، محمد النني بيلعب في ارسنال ازاي مش هيعرف يعملك دور واحد في الملعب .

وأردف : الي عايشه النني وكوكا مع حسام البدري انا عيشته مع في النادي الأهلي ، لو انت مش عايز اللاعب لا يجب استدعائه لن عدم مشاركته ضرر كبير له .

وأختتم عماد متعب تصريحاته قائلا : كوكا يحتاج لهدف واحد فقط في مباراة مهمة يصنع بها ريد مع الجماهير المصرية وسينفجر لأنه سيلعب دون ضغوط كبيرة .