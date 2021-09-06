سنتان من العذاب تحت قيادته.. إبراهيم فايق يفتح النار على حسام البدري بعد التعادل مع الجابون

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن منتخب مصر بلا هوية وملامح واضحة منذ تولى حسام البدري مهمه تدريبه خصوصا بعد التعادل المخزي أمام منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وأضاف : الجماهير تعاني منذ تولى حسام البدري سنتين من العذاب بدون لعب كرة القدم ، حسن شحاته أخر واحد متعنا كرة ومن بعدها مفيش جمله واحدة اتعملت في منتخب مصر .



وأكمل : علي الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققه كوبر من التأله الي نهائيات كأس العالم والوصول الي نهائي كأس الأمم الافريقية بعد سنين عجاف لكن طريقة المنتخب لم تعجبنا .



وأوضح : انا كنت مضايق ان احنا مدافع ومش مبسوطين بأداء المنتخب مع كوبر تخيل ، ثم أجيري كان “ بيحنكش ” ولم نلعب كرة قدم .

وأردف : مفيش مدير فني بيتحاسب اخر المهمة ، المنتخب ماشي بدعا الوالدين ، تعادل وهمي والمنتخب مخطوف مش دا منتخب مصر الي حقق ثلاث بطولات إفريقية



واختتم إبراهيم فايق تصريحات : لا يوجد سبب للصبر علي حسام البدري .