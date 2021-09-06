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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال : حسام البدري جامل لاعبين بضمهم للمنتخب وطارق حامد " يجر عربية " .. فيديو

طارق حامد
طارق حامد

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن بعض اختيارات حسام البدري لمنتخب مصر مجاملة . 

وأضاف رضا عبدالعال في تصريحاته لـ برنامج البريمو المذاع عبر فضائية تن : أحمد حجازي وعلي جبر وعمر جابر واحمد توفيق وعبدالله السعيد بعيدين عن مستواهم تماما وتم استدعاؤهم مجاملة .

وأكمل : ضم عبدالله السعيد علامة استفهام كبيرة للغاية الأفضل منه إبراهيم عادل أري أنه أمل مصر وكان سيؤدي بشكل أفضل .

وأوضح : فين كوكا انضم ولم يشارك والنني يدعي الإصابة هو يعلم انه لن يشارك مع المنتخب . 

وأردف علي جبر وعمر جابر سبب خسائر كثيرة لـ بيراميدز باخطاء فادحة  وعدم إشراك طارق حامد علامة استفهام كبيرة لأن السولية مرهق للغاية ويظهر ذلك علي اداىه ، طارق حامد يجر عربية  .


وأختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا : الونش وحجازي بعيدين عن مستواهم الفترة الحالية .
 

حسام البدري مصر منتخب مصر

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