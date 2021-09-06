رضا عبدالعال : حسام البدري جامل لاعبين بضمهم للمنتخب وطارق حامد " يجر عربية " .. فيديو

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن بعض اختيارات حسام البدري لمنتخب مصر مجاملة .

وأضاف رضا عبدالعال في تصريحاته لـ برنامج البريمو المذاع عبر فضائية تن : أحمد حجازي وعلي جبر وعمر جابر واحمد توفيق وعبدالله السعيد بعيدين عن مستواهم تماما وتم استدعاؤهم مجاملة .

وأكمل : ضم عبدالله السعيد علامة استفهام كبيرة للغاية الأفضل منه إبراهيم عادل أري أنه أمل مصر وكان سيؤدي بشكل أفضل .

وأوضح : فين كوكا انضم ولم يشارك والنني يدعي الإصابة هو يعلم انه لن يشارك مع المنتخب .

وأردف علي جبر وعمر جابر سبب خسائر كثيرة لـ بيراميدز باخطاء فادحة وعدم إشراك طارق حامد علامة استفهام كبيرة لأن السولية مرهق للغاية ويظهر ذلك علي اداىه ، طارق حامد يجر عربية .



وأختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا : الونش وحجازي بعيدين عن مستواهم الفترة الحالية .

