عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-9-2021.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 792 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 679 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 528 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 453 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6336 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 905.143 ألف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.150 ألف جنيه للأوقية.

