أخبار التكنولوجيا.. 3 أشياء تدمر خصوصيتك في هواتف آيفون.. واعرف الشروط اللازمة من مايكروسوفت لتحميل Windows 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

كشفت تقارير أن هواتف OnePlus 10 القادمة من شركة وان بلس الصينية، والتي ستصدرها الشركة ضمن هواتفها الرائدة الرئيسية ستأتي بعدد من الأشياء المخيبة للآمال.

كشفت شركة ريلمي الصينية عن مواصفات وألوان هاتفها القادم Realme 8s 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، وذلك قبل أيام من إطلاقه الرسمي في 9 سبتمبر.



توالت التحذيرات على مستخدمي هواتف آيفون في الآونة الأخيرة، بسبب عدد كبير من الثغرات الأمنية التي استهدفت المستخدمين في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يعتبر العام الحالي هو الأكبر في نسبة تعرض مستخدمي آيفون.



مع إعتزام شركة مايكروسوفت الأمريكية إطلاق نظام تشغيلها الأحدث Windows 11 ويندوز 11 بشكل رسمي يوم 5 أكتوبر القادم، في حدث هو الأكبر على الإطلاق للشركة منذ سنوات، ومع اقتراب الموعد يتسائل المستخدمون عن كيفية تحميل نظام التشغيل الجديد الذي بالطبع سيمثل طفرة كبيرة للمستخدمين.



كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية ستلجأ إلى شراء معالجات Snapdragon سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية، لهواتفها القادمة، ولكن دون الحصول على تقنية الجيل الخامس 5G ، وذلك من أجل ضمان بقائها في الأسواق .



تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إصدار هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة بتقنية الجيل الخامس للإتصالات 5G ، حيث تم رصده على منصة GeekBench تحت اسم Galaxy Wide5 .



تقدم شركة شاومي مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة بإمكانات جيدة للغاية مع أسعار رخيصة للفئة الشبابية تحت علامتها ريدمي، حيث قدمت منذ أيام قليلة هاتف Redmi 10 Prime الذى يتمتع بسعر متوسط مواصفات رائعة للشباب.



كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتفها القادم من فئة الهواتف الرائدة بأحدث معالج في هواتف أندرويد، حيث من المقرر أن يعمل هاتفها بمعالج Snapdragon 898 .