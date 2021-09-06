أخبار التكنولوجيا.. 3 أشياء تدمر خصوصيتك في هواتف آيفون.. واعرف الشروط اللازمة من مايكروسوفت لتحميل Windows 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
هواتف وان بلس OnePlus 10 ستأتي مخيبة للآمال لهذه الأسباب
كشفت تقارير أن هواتف OnePlus 10 القادمة من شركة وان بلس الصينية، والتي ستصدرها الشركة ضمن هواتفها الرائدة الرئيسية ستأتي بعدد من الأشياء المخيبة للآمال.
ريلمي تكشف عن ألوان ومواصفات تحفتها Realme 8s 5G قبل الإطلاق الرسمي
كشفت شركة ريلمي الصينية عن مواصفات وألوان هاتفها القادم Realme 8s 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، وذلك قبل أيام من إطلاقه الرسمي في 9 سبتمبر.
ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تدمر خصوصيتك في هواتف آيفون
توالت التحذيرات على مستخدمي هواتف آيفون في الآونة الأخيرة، بسبب عدد كبير من الثغرات الأمنية التي استهدفت المستخدمين في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يعتبر العام الحالي هو الأكبر في نسبة تعرض مستخدمي آيفون.
مع اقتراب إطلاقه.. إعرف الشروط اللازمة من مايكروسوفت لتحميل Windows 11
مع إعتزام شركة مايكروسوفت الأمريكية إطلاق نظام تشغيلها الأحدث Windows 11 ويندوز 11 بشكل رسمي يوم 5 أكتوبر القادم، في حدث هو الأكبر على الإطلاق للشركة منذ سنوات، ومع اقتراب الموعد يتسائل المستخدمون عن كيفية تحميل نظام التشغيل الجديد الذي بالطبع سيمثل طفرة كبيرة للمستخدمين.
تقارير: إطلاق هواتف هواوي القادمة بأحدث معالجات كوالكوم.. بشروط
كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية ستلجأ إلى شراء معالجات Snapdragon سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية، لهواتفها القادمة، ولكن دون الحصول على تقنية الجيل الخامس 5G ، وذلك من أجل ضمان بقائها في الأسواق .
سعر مناسب ومواصفات جبارة.. سامسونج تعتزم إطلاق تحفتها Galaxy Wide5
تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إصدار هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة بتقنية الجيل الخامس للإتصالات 5G ، حيث تم رصده على منصة GeekBench تحت اسم Galaxy Wide5 .
أرخص هاتف شبابي ببطارية 6000 مللى أمبير.. سعر ومواصفات Redmi 10 Prime
تقدم شركة شاومي مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة بإمكانات جيدة للغاية مع أسعار رخيصة للفئة الشبابية تحت علامتها ريدمي، حيث قدمت منذ أيام قليلة هاتف Redmi 10 Prime الذى يتمتع بسعر متوسط مواصفات رائعة للشباب.
فيفو تطلق هاتفها القادم بأحدث وأقوى معالج لهواتف أندرويد
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتفها القادم من فئة الهواتف الرائدة بأحدث معالج في هواتف أندرويد، حيث من المقرر أن يعمل هاتفها بمعالج Snapdragon 898 .