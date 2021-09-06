عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تكشف عن ألوان ومواصفات تحفتها Realme 8s 5G قبل الإطلاق الرسمي

ريلمي تكشف عن ألوان
ريلمي تكشف عن ألوان ومواصفات تحفتها Realme 8s 5G

كشفت شركة ريلمي الصينية عن مواصفات وألوان هاتفها القادم Realme 8s 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، وذلك قبل أيام من إطلاقه الرسمي في 9 سبتمبر. 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف ريلمي  Realme 8s 5G سيتوفر بثلاثة خيارات لونية هي الأسود والأزرق والبنفسجي مع شاشة مثقوبة بنوتش صغير للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ريلمي تعلن رسميا عن سلسلة Realme 9 خلال الشهر الجاري

كشف النقاب عن Realme Pad.. أول تابلت من ريلمي | شاهد

 

مواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G 


وسيتميز هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G ، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، والتى تأتى بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وحواف نحيفة في الشاشة للمسة إبداعية. 

Realme 8s 5G color options officially confirmed ahead of September 9 unveiling
هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G 


وسيحتوى هاتف ريلمي Realme 8s 5G ، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيدعم الهاتف الإتصال المزدوج بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1.

Realme 8s spec leaked-Dimensity 810 SoC in tow - Fuentitech
هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G 

وسيعمل هاتف ريلمي القادم Realme 8s 5G ، بمعالج ميديا تك، من نوع Dimensity 810، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x رام سعة 8 جيجا بايت "مع 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 سعة 256 جيجا بايت، يتم تشغيله بواجهة مستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

هواتف ريلمي ألوان هاتف Realme 8s 5G مواصفات هاتف Realme 8s 5G هواتف اندرويد هواتف ذكية

ترشيحاتنا

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 6-9-2021

سنتان من العذاب تحت قيادته.. إبراهيم فايق يفتح النار على حسام البدري بعد التعادل مع الجابون

تشوه خرائط المخ.. أستاذ الطب النفسي يكشف أضرار ألعاب الأطفال بهواتف المحمول لفترة طويلة.. فيديو

الدعاء الذى علمه الرسول للسيدة عائشة

الجرام يتخطى 800 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 6-9-2021

تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ