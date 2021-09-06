ريلمي تكشف عن ألوان ومواصفات تحفتها Realme 8s 5G قبل الإطلاق الرسمي

كشفت شركة ريلمي الصينية عن مواصفات وألوان هاتفها القادم Realme 8s 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، وذلك قبل أيام من إطلاقه الرسمي في 9 سبتمبر.



وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف ريلمي Realme 8s 5G سيتوفر بثلاثة خيارات لونية هي الأسود والأزرق والبنفسجي مع شاشة مثقوبة بنوتش صغير للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

مواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G



وسيتميز هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G ، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، والتى تأتى بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وحواف نحيفة في الشاشة للمسة إبداعية.

هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G



وسيحتوى هاتف ريلمي Realme 8s 5G ، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيدعم الهاتف الإتصال المزدوج بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1.

هاتف ريلمي المرتقب Realme 8s 5G

وسيعمل هاتف ريلمي القادم Realme 8s 5G ، بمعالج ميديا تك، من نوع Dimensity 810، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x رام سعة 8 جيجا بايت "مع 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 سعة 256 جيجا بايت، يتم تشغيله بواجهة مستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.