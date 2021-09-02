كشف النقاب عن Realme Pad.. أول تابلت من ريلمي | شاهد

يبدو أن علامة ريلمي الصينية التى حققت نجاحاً كبيراً فى وقت قصير من خلال هواتفها الذكية الإعتمادية، قررت استغلال تجربتها فى مجال الأجهزة اللوحية “تابلت”، بعدما كشفت عن أول اعلان دعائي لجهازها الأول Realme Pad.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كشف “مدهاف شيث” الرئيس التنفيذي لـ ريلمي فى الهند و أوروبا من خلال حسابه الرسمي على تيويتر أول صورة للجهاز اللوحي الجديد، كاشفاً عن سمكه القليل للغاية.

يبدو أن العام الحالى هو التحدي الأبرز لعلامة ريلمي، التى سبقت و كشفت عن أول “لابتوب” خاص بها الشهر الماضي، لتعاود تحدي نفسها من جديد بالتجهيز لإطلاق التابلت الأول لها

كشفت أبرز التسريبات أن Realme Pad سيأتى بشاشة قياس 10.4 بوصة بدقة عرض FHD+ ، من نوع IPS LCD، مع بطارية سعىة 7100 ميللى أمبير.

و من المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز Realme Pad و أجهزة أخري يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، بجانب جهازي Realme 8i و 8s.