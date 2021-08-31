عاجل
لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة..وزير القوى العاملة يُكرم 8 منشآت بالبحرالأحمر طريقة عمل نسكافيه جولد بدون حليب أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطلق Huawei nova 8 رسميا في الإمارات..وهونر تستعد لإصدار Honor X20 Max بأكبر شاشة على الإطلاق 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية .. معامل جامعة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .. وشاشات إلكترونية لإرشاد الطلاب فى آداب عين شمس محمد بن زايد ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان التعاون العسكري بين الإمارات وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطلق Huawei nova 8 رسميا في الإمارات..وهونر تستعد لإصدار Honor X20 Max بأكبر شاشة على الإطلاق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

هواوي تطلق هاتف Huawei nova 8 رسميا في الإمارات.. سعر ومواصفات


أطلقت شركة هواوي الصينية رسميا هاتف Huawei nova 8 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما طرحته للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة.  

 

بأكبر شاشة على الإطلاق.. هونر تستعد لإصدار العملاق Honor X20 Max


تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات وإمكانات فائقة، وهو هاتف Honor X20 Max المقرر أن تطلق الشركة خلال الأسابيع المقبلة، مع شاشة عملاقة قد تكون الأكبر على الإطلاق.

 

مايكروسوفت تنهي دعم برامج الأوفيس على أجهزة اللاب توب ChromeBook


تعمل أجهزة اللاب توب Chromebook بنظام تشغيل جوجل Chrome OS، والتي تدعم جميع التطبيقات الموجودة على شبكة الانترنت، وقد تم إطلاقها رسمياً عام 2011، حيث تتيح للمستخدمين الوصول لملايين التطبيقات على متجر جوجل بلاي Google Play. 

 

بمعالج يتمتع بأداء قوى.. ريلمي تكشف عن تحفتها الجديدة Realme 8s للشباب


أكدت شركة Realme ريلمي، أن هاتفها الذكي الجديد Realme 8s، سيكون أول هاتف من ريلمي يحصل على معالج ميديا تك Dimensity 810، وهو معالج قوى يتمتع بأداء كبير، ويأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية Cortex-A55 و Cortex-A76، مقترناً بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أنه سيكون من أفضل هواتف الشباب بسعر رخيص.

 

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 12 بمواصفات كاميرا جبارة


كشفت تسريبات عدد من المواصفات الخارقة  لكاميرا هاتف Xiaomi 12 من شركة شاومي الصينية، والذي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف على أفضل الهواتف الرائدة في العام الحالي 2021 .  

 

ASUS تطلق أحدث إصدارات لاب توب زين بوك ZenBook بشاشتيه المزدوجة في مصر


تطلق شركة اسوس | ASUS  أحدث إصدارات لاب توب زين بوك |ZenBook   بشاشتيه المزدوجة في مصر والحاصل على جائزة CES   للإبداع عام ٢٠٢١ :  ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ذو الشاشة الـ ١٥.٦ بوصه بدقة 4K وقد فاز أيضا معه جهاز لابتوب زين بوك دو ١٤ متعدد المهام  ZenBook Duo 14 (UX482).

 

أفضل طريقة لمعرفة إذا قام شخص بحظرك على تيليجرام


يعد تطبيق تيليجرام أحد أبرز تطبيقات المراسلة الفورية المجانية، حيث يوفر العديد من الميزات المذهلة، والتى يعد أبرزها الخصوصية والأمان التى يتفوق بها عن باقى تطبيقات المراسلة المعروفة، كما يتفوق أيضاً بميزة التشفير العالية من طرف إلى آخر، مع مكالمات الفيديو المشفرة بين الطرفين، كما يدعم جميع الملفات.

 

بطارية كبيرة ومعالج قوي.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2


تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على إنتاج هاتف ذكي جديد بإمكانات مميزة، والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، حيث أكد نائب رئيس شركة ريلمي في الهند، أن الشركة ستتابع إنتاج هاتف ذكي جديد ضمن السلسلة، بعد أن كشفت ريلمي النقاب عن الإصدار السابق الذي حمل اسم Realme GT Neo فى مارس الماضي.

 

سامسونج تصدر ميزة خارقة لهواتفها Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 للحفاظ على البطارية


أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية حصول هواتفها الأحدث القابلة للطي وهي هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 على ميزة خارقة للحفاظ على أداء وعمر البطارية.

 

 

 

أخبار التكنولوجيا هواوي شاومي ريلمي هونر مايكروسوفت أسوس تيليجرام

ترشيحاتنا

أهان مطربات لبنان بـ 3 كلمات.. محمد رمضان من نُقرة لـ دحديرة ومن فخ لـ فخ

أخبار السيارات| سعر أوبل انسيجنيا موديل 2014.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022 .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 فى المغرب

تويوتا تكشف عن كورولا تورينج سبورت الهجينة | صور

توافد أعضاء "طالبان" إلى قبر مؤسس الحركة.. صور

فورين بوليسي تحذر: الشرق الأوسط قد يتحول إلى منطقة غير صالحة للعيش

آداب زيارة القبور .. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

فاروق جعفر يكشف عن شرط الزمالك الوحيد لضم عبدالله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

أخوها وابن عمها.. تطورات جديدة في واقعة مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ