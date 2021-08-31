أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطلق Huawei nova 8 رسميا في الإمارات..وهونر تستعد لإصدار Honor X20 Max بأكبر شاشة على الإطلاق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.



أطلقت شركة هواوي الصينية رسميا هاتف Huawei nova 8 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما طرحته للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة.



تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات وإمكانات فائقة، وهو هاتف Honor X20 Max المقرر أن تطلق الشركة خلال الأسابيع المقبلة، مع شاشة عملاقة قد تكون الأكبر على الإطلاق.



تعمل أجهزة اللاب توب Chromebook بنظام تشغيل جوجل Chrome OS، والتي تدعم جميع التطبيقات الموجودة على شبكة الانترنت، وقد تم إطلاقها رسمياً عام 2011، حيث تتيح للمستخدمين الوصول لملايين التطبيقات على متجر جوجل بلاي Google Play.



أكدت شركة Realme ريلمي، أن هاتفها الذكي الجديد Realme 8s، سيكون أول هاتف من ريلمي يحصل على معالج ميديا تك Dimensity 810، وهو معالج قوى يتمتع بأداء كبير، ويأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية Cortex-A55 و Cortex-A76، مقترناً بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أنه سيكون من أفضل هواتف الشباب بسعر رخيص.



كشفت تسريبات عدد من المواصفات الخارقة لكاميرا هاتف Xiaomi 12 من شركة شاومي الصينية، والذي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف على أفضل الهواتف الرائدة في العام الحالي 2021 .



تطلق شركة اسوس | ASUS أحدث إصدارات لاب توب زين بوك |ZenBook بشاشتيه المزدوجة في مصر والحاصل على جائزة CES للإبداع عام ٢٠٢١ : ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ذو الشاشة الـ ١٥.٦ بوصه بدقة 4K وقد فاز أيضا معه جهاز لابتوب زين بوك دو ١٤ متعدد المهام ZenBook Duo 14 (UX482).



يعد تطبيق تيليجرام أحد أبرز تطبيقات المراسلة الفورية المجانية، حيث يوفر العديد من الميزات المذهلة، والتى يعد أبرزها الخصوصية والأمان التى يتفوق بها عن باقى تطبيقات المراسلة المعروفة، كما يتفوق أيضاً بميزة التشفير العالية من طرف إلى آخر، مع مكالمات الفيديو المشفرة بين الطرفين، كما يدعم جميع الملفات.



تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على إنتاج هاتف ذكي جديد بإمكانات مميزة، والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، حيث أكد نائب رئيس شركة ريلمي في الهند، أن الشركة ستتابع إنتاج هاتف ذكي جديد ضمن السلسلة، بعد أن كشفت ريلمي النقاب عن الإصدار السابق الذي حمل اسم Realme GT Neo فى مارس الماضي.



أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية حصول هواتفها الأحدث القابلة للطي وهي هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 على ميزة خارقة للحفاظ على أداء وعمر البطارية.