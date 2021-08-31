بطارية كبيرة ومعالج قوي.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2

تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على إنتاج هاتف ذكي جديد بإمكانات مميزة، والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، حيث أكد نائب رئيس شركة ريلمي في الهند، أن الشركة ستتابع إنتاج هاتف ذكي جديد ضمن السلسلة، بعد أن كشفت ريلمي النقاب عن الإصدار السابق الذي حمل اسم Realme GT Neo فى مارس الماضي.

كشفت التسريبات عبر المسرب الشهير "OnLeaks" وموقع "Digit.in"، عن المواصفات الهامة اللتى سيتميز بها هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2، حيث سيأتى بمعالج من إنتاج شركة كوالكم الأمريكية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تيبلغ سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وذلك بعد إطلاق ريلمي رسمياً أحدث سلسلة من هواتفها الذكية GT بأيام قليلة، وفقاً لموقع "Gsmarena" التقني.

مواصفات هاتف ريلمي الذكي Realme GT Neo2

سيتميز هاتف Realme GT Neo2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس شاشة هو الأكبر على الإطلاق من سلسلة GT، حيث تبلغ 6.62 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف GT Neo2 من ريلمي، سحتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع، والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي من ريلمي Realme GT Neo2، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، والذي ياتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحزم الهاتف الذكي Realme GT Neo2 بطارية هي الأكبر ضمن سلسلة GT، والتى تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وستدعم تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن تبلغ قوة 65 واط، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد إطلاق هاتف ريلمي الذكي خلال الأيام القادمة.