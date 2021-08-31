عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية كبيرة ومعالج قوي.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2

تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على إنتاج هاتف ذكي جديد بإمكانات مميزة، والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، حيث أكد نائب رئيس شركة ريلمي في الهند، أن الشركة ستتابع إنتاج هاتف ذكي جديد ضمن السلسلة، بعد أن كشفت ريلمي النقاب عن الإصدار السابق الذي حمل اسم Realme GT Neo فى مارس الماضي.

كشفت التسريبات عبر المسرب الشهير "OnLeaks" وموقع "Digit.in"، عن المواصفات الهامة اللتى سيتميز بها هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo2، حيث سيأتى بمعالج من إنتاج شركة كوالكم الأمريكية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تيبلغ سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وذلك بعد إطلاق ريلمي رسمياً أحدث سلسلة من هواتفها الذكية GT بأيام قليلة، وفقاً لموقع "Gsmarena" التقني.

ريلمي تطرح هاتف Realme GT 5G للبيع رسميا.. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف مواصفات أول تابلت من ريلمي Realme pad بمواصفات جبارة

ببطارية خارقة ومعالج قوى.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50A

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

مواصفات هاتف ريلمي الذكي  Realme GT Neo2

سيتميز هاتف Realme GT Neo2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس شاشة هو الأكبر على الإطلاق من سلسلة GT، حيث تبلغ 6.62 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف GT Neo2 من ريلمي، سحتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع، والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي من ريلمي Realme GT Neo2، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، والذي ياتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحزم الهاتف الذكي Realme GT Neo2 بطارية هي الأكبر ضمن سلسلة GT، والتى تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وستدعم تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن تبلغ قوة 65 واط، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد إطلاق هاتف ريلمي الذكي خلال الأيام القادمة.

هاتف Realme GT Neo2 مواصفات Realme GT Neo2 هواتف ريلمى 2021 ريلمي هواتف ذكية

ترشيحاتنا

الخميس.. بدء التسجيل إلكترونيًّا بتنسيق القبول بجامعة الأزهر

سامح شكري من الجزائر: موقف مصر راسخ تجاه تعزيز بنية أمن واستقرار ليبيا

وجبة خفيفة تقيك من مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية

القبائل الليبية: أردوغان يدعم الإرهاب في تونس وبلادنا

مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

توفير اللقاح ليس كافيا|باحث يُحذر: كورونا لم ينته..و236 ألف شخص مهددون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

اليابان تؤكد أول حالة إصابة بنوع جديد من متغير دلتا

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

أول فيديو للحظة القبض على خاطفي طفل المحلة

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ