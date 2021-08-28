عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية خارقة ومعالج قوى.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50A

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50A

تعمل شركة Realme ريلمي الصينية على إنتاج هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة وإمكانات عالية، وسيحمل اسم Realme Narzo 50A، والذي سيأتى من فئة الهواتف متوسطة المدى، التى تجذب الفئات الشبابية حول العالم.

 

ووفقاً لموقع "GSMarena" التقني، فإن هاتق ريلمي القادم Narzo 50A، ستميز بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض + HD، وسيعمل الهاتف الذكي بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G85، وسيحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس، مع مكبر صوت واحد أسفل الهاتف، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الخلف.

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

ببطارية كبيرة ومعالج قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i

وقد كشفت أحدث التسريبات من موقع 91mobiles، أن الهاتف الذكي Narzo 50A من ريلمي، سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شخنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وبقوة شحن 15 واط، وسيوفر الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، فى شكل مستطيلي مع فلاش LED، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

 

وكان هاتف ريلمي القادم Narzo 50A قد تم رصده في قوائم اللجنة الوطنية التايلاندية للبث والاتصالات السلكية واللاسلكية "NBTC" ومكتب المعايير الهندية "BIS"، يحمل رقم طراز RMX3430، كما أكدت أن الهاتف الذكي سيدعم الإتصال بكلا من GSM  و LTE و WCDMA، ومن المتوقع أن يأتى هاتف ريلمي بسعر أقل من 135 دولار "أي ما يعادل ألفين جنية مصري".

 

يأتي هذا بعد إطلاق ريلمي هاتفها الذكي Realme C21Y، للأسواق الهندية بمعالج من منوع Unisoc T610، كما احتوى على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، كما تميز الهاتف الذكي بكاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الكاميرا الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي 5 ميجابكسل. 
 

ريلمي هاتف Narzo 50A مواصفات Narzo 50A هواتف ريلمي هواتف ذكية

ترشيحاتنا

مشاركة السيسي في قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تتصدر اهتمامات الصحف

خدمات تهمك.. أسعار الذهب تعود للصعود.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع..وطقس شديد الحرارة على القاهرة

شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل ليلا على شمال ووسط البلاد

في ختام الدوري الممتاز.. سموحة يصطدم بالمقاصة وبيراميدز يستضيف المحلة الأبرز

أخبار العالم| أمريكا تنتقم لتفجيري مطار كابول وبايدن يستقبل بينيت في واشنطن

زيادة جديدة في أسعار تويوتا فورتشنر .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ