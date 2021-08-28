ببطارية خارقة ومعالج قوى.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50A

تعمل شركة Realme ريلمي الصينية على إنتاج هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة وإمكانات عالية، وسيحمل اسم Realme Narzo 50A، والذي سيأتى من فئة الهواتف متوسطة المدى، التى تجذب الفئات الشبابية حول العالم.

ووفقاً لموقع "GSMarena" التقني، فإن هاتق ريلمي القادم Narzo 50A، ستميز بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض + HD، وسيعمل الهاتف الذكي بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G85، وسيحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس، مع مكبر صوت واحد أسفل الهاتف، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الخلف.

وقد كشفت أحدث التسريبات من موقع 91mobiles، أن الهاتف الذكي Narzo 50A من ريلمي، سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شخنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وبقوة شحن 15 واط، وسيوفر الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، فى شكل مستطيلي مع فلاش LED، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

وكان هاتف ريلمي القادم Narzo 50A قد تم رصده في قوائم اللجنة الوطنية التايلاندية للبث والاتصالات السلكية واللاسلكية "NBTC" ومكتب المعايير الهندية "BIS"، يحمل رقم طراز RMX3430، كما أكدت أن الهاتف الذكي سيدعم الإتصال بكلا من GSM و LTE و WCDMA، ومن المتوقع أن يأتى هاتف ريلمي بسعر أقل من 135 دولار "أي ما يعادل ألفين جنية مصري".

يأتي هذا بعد إطلاق ريلمي هاتفها الذكي Realme C21Y، للأسواق الهندية بمعالج من منوع Unisoc T610، كما احتوى على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، كما تميز الهاتف الذكي بكاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الكاميرا الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي 5 ميجابكسل.

