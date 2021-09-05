سعر مناسب ومواصفات جبارة.. سامسونج تعتزم إطلاق تحفتها Galaxy Wide5

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إصدار هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة بتقنية الجيل الخامس للإتصالات 5G ، حيث تم رصده على منصة GeekBench تحت اسم Galaxy Wide5 .



وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy Wide5 تم تسريب مواصفاته تحت رمز كودى SM-E426S مع عدد من المواصفات الكبيرة والسعر المناسب.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Wide5



وسيأتى هاتف سامسونج القادم Galaxy Wide5 ، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض + FHD، وبدقة X2400 1080بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء، مع حافة سفلية بارزة، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج على جانب الهاتف.



وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy Wide5 كاميرا ثلاثية خلفية تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية للهاتف 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية فائقة الإتساع تأتى بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا آخيرة لتصوير العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.



وسيعمل هاتف Galaxy Wide5 المرتقب بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك، من نوع Dimensity 700، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 64 جيجا بايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.



وسيحتوى هاتف سامسونج القادم Galaxy Galaxy Wide5 على طارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، بتم شحنها من خلال منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، مع بلوتوث Bluetooth 5.1، وتقنية الـ GPS ومقبس لسماعة الرأس.



ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Wide5 من سامسونج بسعر 268 دولار، أي ما يعادل 4 آلاف و 200 جنيه مصري.