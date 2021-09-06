الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 11 ألفا و814 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و814 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و471 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 801 الف و288 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 779 ألفا و3 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 221 مليوناً و559 ألفاً و145 حالة، شفي منها 198 مليونا و66 ألفاً و788 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و581 ألفاً و993 شخصا حول العالم.