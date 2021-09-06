عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 11 ألفا و814 حالة

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و814 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و471 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 801 الف و288 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 779 ألفا و3 حالات شفاء.

لإيصال الغاز إلى بيروت.. الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء طاقة مصر وسوريا ولبنان

تهديد لأمن المنطقة.. الأردن يدين استمرار استهداف الحوثيين للسعودية

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 221 مليوناً و559 ألفاً و145 حالة، شفي منها 198 مليونا و66 ألفاً و788 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و581 ألفاً و993 شخصا حول العالم.

وزارة الصحة الأردنية الأردن الصحة الأردنية وباء كورونا كورونا عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء

موضوعات متعلقة

الأردن.. تعرف على إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الأردن.. أزمة المياه تتفاقم في المملكة وسط تحذيرات من مستقبل أسوأ

ترشيحاتنا

ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

هل يجوز للرجل فتح مركز تجميل؟.. دار الإفتاء ترد

أفغانستان تضع جونسون في مأزق اليوم.. وزيارات قريبة لـ بايدن لحل الأزمة

سعر صرف الدولار بالبنوك العاملة في السوق المصرية

بـ 4 محركات كهربائية... مرسيدس تكشف عن EQG الـSUV

طالبان تعلن تشكيل جيش جديد يضم مقاتليها بجانب العسكريين السابقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ