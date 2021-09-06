شاهد.. احتفالات كبيرة في مطار القاهرة لاستقبال البعثة البارالمبية العائدة من طوكيو

يشهد محيط مطار القاهرة الدولي، احتفالات كبيرة، من قبل عدد من الجماهير، لاستقبال البعثة البارالمبية المصرية، القادمة من طوكيو بعد الانتهاء من المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 202‪0 وسط تجهيزات خاصة من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي، واستعدادات أمنية لتنظيم احتفال الجماهير بأبطال مصر.

وتصل البعثة البارالمبية المصرية، قادمة من طوكيو ترانزيت عن طريق دولة قطر، حيث تم تجهيز استقبال خاص داخل مبنى الركاب 2 بالمطار، من قبل فرق العلاقات العامة بشركة الميناء ، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وبحضور أيضا أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية.

ويستقبل أيضا البعثة المصرية البارالمبية في مطار القاهرة، فور عودتها من طوكيو، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيسة البعثة، وبعض الهيئات والرعاة.

ويتواجد أمام مطار القاهرة الدولي، أتوبيسين مكشوفين أيضا لاستقبال البعثة المصرية البارالمبية، للاحتفال في المطار مع الجماهير وذويهم حتى الوصول إلى المركز الأولمبى بالمعادي، حيث يعقد مؤتمرا صحفيا فى المركز الأولمبي بالمعادي، يحضره جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وحصلت مصر على 7 ميداليات بواقع خمس ميداليات فضية و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى ورحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتايكوندو ويذكر أن البعثة المصرية شاركت فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد ٤٩ لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.