محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة أبواب الخير

فور استقبال قافلة " أبواب الخير" صباح اليوم ، التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مسؤولى الجمعيات الأهلية و صندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، لمتابعة سير العمل فى توزيع مساعدات قافلة أبواب الخير " والتى تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بكافة محافظات مصر .

وأكد " محافظ بورسعيد "، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع ، مشيرآ أن قافلة أبواب الخير تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وجهزت مساعدات تكفي مليون أسرة (أي مايقرب 5 ملايين مواطن) على مستوى الجمهورية .

وشدد " محافظ بورسعيد " على الجمعيات الأهلية فى بورسعيد البالغ عددها ٢٧٠ جمعية بتكثيف العمل الميدانى و التوجه لكافة الأحياء ببورسعيد لتوزيع المساعدات الإنسانية على الأسر والفئات الأولى بالرعاية والمستحقة ببورسعيد ، موجها بالإخلاص فى العمل من أجل تحقيق أهداف المبادرة وهى الوصول لجميع الأسر المستحقة للدعم والمساعدات الإنسانية فى كافة الأنحاء .

ووجه "محافظ بورسعيد " مدير مديرية التضامن ببورسعيد بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة الفئات المستحقة للرعاية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة .

وأشاد" اللواء عادل الغضبان " بالشباب المتطوعين فى مؤسسات المجتمع المدنى ببورسعيد وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية ، والذين يعملون بإخلاص وحب لوطنهم و من أجل تحقيق أوجه الخير المختلفة ، موجها بالاستعانة بعدد كبير من الشباب أثناء توزيع قافلة " أبواب الخير " وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى ، لوصول محتويات القافلة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بورسعيد بالشكل الأمثل .

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